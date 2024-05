6 dicas para estimular as crianças a cuidarem dos dentes

A saúde bucal é uma parte essencial para o desenvolvimento das crianças. No entanto, não é sempre que os pequenos gostam de manter bons hábitos com essa parte do corpo. Para se ter uma ideia, segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70% das crianças terão pelo menos uma cárie até os cinco anos, o que pode acontecer devido à falta cuidado com os dentes.

Pensando nisso, Bruno Vidigal, professor doutor do Curso de Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva, elenca 6 dicas para os pais e responsáveis estimularem os cuidados com a saúde bucal nas crianças. Confira!

1. Comece cedo

Introduza a higiene bucal assim que o primeiro dente do bebê aparecer. Use uma gaze ou escova de dentes infantil macia para limpar suavemente os dentes e a gengiva. Algumas crianças fazem o uso de mamadeira deitados após a escovação, o que não é indicado.

2. Torne a prática divertida

Utilize escovas de dentes coloridas e com personagens que a criança goste, bem como pastas de dente com sabores agradáveis, apropriadas para a idade, sempre se atentando com a quantidade de produto e flúor. Torne o momento da escovação uma atividade divertida, cantando músicas ou contando histórias enquanto escova os dentes.

3. Seja um modelo

Atitudes contam mais do que o discurso. Crianças imitam muitas atitudes dos pais, e escovar os dentes juntos pode ser uma maneira divertida e eficaz de adotar bons hábitos de higiene bucal.

Livros ajudam a explicar para as crianças sobre a importância de cuidar dos dentes (Imagem: eggeegg | Shutterstock)

4. Invista em recursos visuais

Existem livros, aplicativos e vídeos projetados para ensinar as crianças sobre a saúde bucal. Esses recursos podem explicar a importância de cuidar dos dentes de uma forma que elas entendam e apreciem.

5. Estabeleça uma rotina

Faça da escovação e do uso do fio dental hábitos diários que aconteçam ao mesmo tempo todos os dias, como após o café da manhã e antes de dormir. A consistência ajuda a transformar a higiene bucal em parte da rotina diária da criança.

6. Visite o dentista regularmente

Leve seu filho ao dentista para check-ups regulares a partir do aparecimento do primeiro dente ou no primeiro aniversário. Visitas regulares não só ajudam a manter a saúde bucal em dia, mas também acostumam a criança ao ambiente do consultório dental, reduzindo o medo e a ansiedade.

“A adoção de medidas preventivas e educativas pode reduzir significativamente o número de casos de problemas dentários graves no futuro, garantindo um sorriso saudável para toda a vida”, finaliza o especialista.

Por Lívia Brandão de Campos