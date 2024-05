Veja o que é superdotação e suas características

A superdotação, também conhecida como alta habilidade, é uma condição em que indivíduos demonstram um desempenho excepcionalmente elevado em uma ou mais áreas específicas, quando comparados com seus pares da mesma idade e experiência.

No Brasil, há cerca de 2,6 mil pessoas superinteligentes associadas à Mensa, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, sendo 534 crianças. A seguir, o psicólogo Damião da Silva, idealizador do Vivendo a Superdotação e profissional com experiência na área da Educação Inclusiva, explica mais sobre o assunto!

O que é a superdotação?

De acordo com Damião Silva, a superdotação é uma condição em que indivíduos apresentam habilidades excepcionais em áreas como cognição, criatividade, liderança ou artes, destacando-se significativamente em relação à média da população.

É importante compreender que a superdotação vai além do desempenho acadêmico, abrangendo uma variedade de talentos e potenciais. Além disso, são pessoas com uma sensibilidade e intensidade emocional acima da média.

A superdotação se revela por meio de interesses intensos, rápida aprendizagem e curiosidade insaciável (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

Sinais de superdotação

Os sinais de superdotação podem se manifestar de diversas formas, mas alguns indicadores comuns incluem interesse intenso e persistente por determinados temas desde a infância, capacidade impressionante de aprender rapidamente e curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor. Além disso, crianças superdotadas muitas vezes demonstram habilidade avançada para resolver problemas complexos e imaginação vívida.

Características da superdotação

As características típicas de pessoas superdotadas incluem mente criativa e questionadora, capacidade excepcional de pensamento abstrato e habilidade notável para fazer conexões entre ideias aparentemente desconexas. Elas tendem a ser altamente motivadas em áreas de interesse pessoal, exibindo uma determinação inabalável para superar desafios e alcançar seus objetivos.

Diagnóstico da superdotação

O diagnóstico de superdotação envolve uma avaliação abrangente realizada por profissionais especializados, que inclui testes de inteligência, observação comportamental e análise do histórico acadêmico e pessoal do indivíduo. É importante destacar que o processo de diagnóstico busca entender as necessidades únicas do indivíduo e garantir que ele receba o apoio adequado para prosperar em seu potencial.

“A superdotação é uma característica extraordinária que pode trazer tanto desafios quanto oportunidades únicas. Ao compreender melhor o que é superdotação, seus sinais, características e como é realizada a identificação, podemos criar ambientes mais inclusivos que valorizem e apoiem o desenvolvimento de pessoas superdotadas em todas as áreas da vida”, finaliza Damião Silva.

Por Sarah Monteiro