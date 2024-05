7 dicas para uma viagem tranquila e segura com o seu animal

Viajar com o animal de estimação pode ser uma experiência maravilhosa tanto para o animal quanto para o tutor, proporcionando momentos de diversão, aventura e vínculo emocional. No entanto, é essencial ter em mente que alguns cuidados são fundamentais para garantir a saúde e a segurança dos pets durante esse período. Confira abaixo!

1. Consulta antes da viagem

Leonardo de Rago, veterinário e professor universitário do Centro Universitário Newton Paiva, enfatiza a importância de uma consulta veterinária prévia. “Antes da viagem, é crucial uma visita a um veterinário de confiança para checar a saúde do animal, atualizar vacinas e realizar controle de parasitas. O profissional poderá também dar orientações personalizadas, como a administração de remédios para enjoo, se necessário”, detalha.

2. Coleira de identificação

O veterinário também ressalta a necessidade de transportar o animal de forma segura no carro, usando caixas de transporte adequadas e cintos de segurança especiais para pets, além de aconselhar o uso de coleiras com identificação para evitar perdas. Para reduzir esses riscos, é aconselhável usar coleiras com identificação, incluindo nome do animal e contato do tutor. Existem opções com microchips, que facilitam ainda mais a localização do animal.

As paradas nas viagens são importantes para os animais recarregarem as energias (Imagem: ANNA TITOVA | Shutterstock)

3. Organize as paradas

Ficar horas na mesma posição em um carro pode ser desconfortável e exaustivo para todos. No caso dos bichos, não é diferente. De acordo com Leonardo de Rago, eles precisam até de mais paradas do que os seres humanos em viagens. “O ideal é parar a cada duas horas, e deve-se retirar o animal do transporte e permitir que ele ande com a coleira, recomponha energias e faça suas necessidades fisiológicas”, recomenda.

4. Opte por uma boa hospedagem

Além do transporte, outro aspecto importante a considerar é a hospedagem do animal de estimação. Nem todos os hotéis, pousadas ou campings aceitam a presença de pets; por isso, é preciso pesquisar com antecedência as opções disponíveis no destino escolhido.

5. Atente-se à alimentação

Outro cuidado essencial se relaciona à alimentação do animal de estimação durante a viagem. É recomendável levar a ração ou a comida habitual do pet, para evitar mudanças bruscas na dieta que possam causar problemas digestivos.

Também é importante oferecer água fresca e limpa com frequência, especialmente em dias quentes ou em locais com clima seco. Alguns animais podem ter enjoos ou vômitos durante o trajeto, sendo bom evitar alimentá-los logo antes da partida. Caso seja necessário, o veterinário pode indicar medicamentos para aliviar os sintomas.

Passeios em praias podem oferecer diversão aos pets (Imagem: SouthBaby | Shutterstock)

6. Considere boas opções de lazer

Viajar com o animal de estimação também pode ser uma oportunidade de diversão e lazer para ambos. Existem diversos destinos que oferecem atividades e atrações para os pets, como parques, praias, trilhas, cachoeiras e até spas.

Alguns lugares contam com serviços especializados, como creches, pet shops, adestradores e até fotógrafos. O importante é respeitar o limite e o bem-estar do animal, evitando expô-lo a situações de estresse, cansaço ou perigo. Com planejamento e cuidado, a viagem pode ser uma experiência inesquecível para toda a família.

7. Raças que demandam cuidados específicos

O veterinário comenta ainda que raças braquicefálicas, como pugs e buldogues, necessitam de paradas ainda mais frequentes: “Essas raças têm o focinho achatado e o palato mole alongado, o que dificulta a passagem do ar pelas vias respiratórias. Isso pode causar roncos, espirros, tosse e até asfixia em situações de estresse ou calor”, explica.

Por isso, Leonardo de Rago diz que é importante fazer paradas mais frequentes durante a viagem, para que eles possam respirar melhor e se hidratar. “Além disso, é preciso evitar expô-los ao sol forte ou a ambientes muito abafados, pois eles são mais propensos a sofrer de hipertermia. Com esses cuidados, os donos podem garantir uma viagem mais segura e confortável para seus pets“, finaliza.

Por Lívia Brandão de Campos