5 sobremesas de Minas Gerais que você precisa experimentar

Os doces tradicionais de Minas Gerais, verdadeiras obras-primas culinárias, encantam os paladares há gerações. O estado é famoso por seus doces caseiros, que preservam tradições e segredos transmitidos ao longo do tempo. Entre os mais emblemáticos, está o doce de leite, feito a partir do cozimento lento do leite com açúcar, resultando em uma textura cremosa e um sabor irresistivelmente adocicado. A seguir, confira como preparar essa e outras delícias mineiras!

Doce de leite

Ingredientes

2 l de leite integral

400 g de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até obter o ponto de doce de leite, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa, espere esfriar e sirva em seguida.

Goiabada cremosa

Ingredientes

1 kg de goiabas maduras, descascadas e picadas

maduras, descascadas e picadas 500 g de açúcar

1/2 suco de limão

150 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as goiabas, o suco de limão e a água e bata até incorporar. Com o auxílio de uma peneira, transfira a mistura para uma panela, adicione o açúcar e leve ao fogo médio por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa, espere esfriar e sirva em seguida.

Ambrosia (Imagem: tjncaldas | Shutterstock)

Ambrosia

Ingredientes

1 l de leite

500 g de açúcar

5 ovos batidos

2 cravos-da-índia

Suco de 1 limão

Casca de 1 limão

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a canela em pau, a casca do limão e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo ocasionalmente. Adicione o açúcar e misture para dissolver. Em seguida, junte os ovos e o suco do limão e cozinhe até empelotar e reduzir a calda. Desligue o fogo e transfira a ambrosia para um recipiente. Sirva em seguida.

Doce de mamão verde

Ingredientes

3 xícaras de chá de açúcar

2 mamões verdes descascados e ralados

3 canelas em pau

5 cravos-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e o mamão e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda. Adicione os cravos-da-índia e a canela e cozinhe por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa, espere esfriar e sirva em seguida.

Pé-de-moça

Ingredientes

500 g de amendoim

700 g de açúcar

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os amendoins e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Desligue o forno, retire a casca dos amendoins e coloque-os em uma panela. Adicione o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar derreter. Acrescente o leite condensado e a manteiga e cozinhe até obter uma consistência homogênea, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele o doce. Disponha em uma superfície lisa untada com manteiga e repita o processo com o restante da massa. Espere esfriar e sirva em seguida.