6 dicas para tornar a casa mais acolhedora no outono

O outono é uma das estações do ano favoritas de muitas pessoas. Neste período, a queda de temperatura, os nevoeiros em regiões de maior altitude e a redução de chuva são um dos atrativos que levam as pessoas a quererem aproveitar tudo o que a estação tem a oferecer. Para isso, muitos começam modificando a decoração da casa, pois visam tornar o ambiente mais confortável e repleto de personalidade.

A seguir, a Yamamura, megastore do segmento de iluminação, lista 6 dicas de decoração e iluminação para transformar os espaços e trazer o clima do outono para a sua casa. Confira!

1. Invista em luzes com tons quentes

Para obter o máximo conforto visual, a dica é apostar nas lâmpadas com luzes de temperaturas mais quentes (de 2700K a 3000K), especialmente para os quartos e áreas de convivência. A utilização da luz indireta por meio de plafons também é uma ótima opção, pois garante o clima de bem-estar. Outra possibilidade é incluir suaves pontos de iluminação nos cantinhos do lar, criando o efeito “meia luz” no ambiente – peças como arandelas, abajures e spots são apropriadas para esses casos.

2. Utilize luminárias de piso

Para quem busca um efeito decorativo ou escultural, as luminárias de piso são excelentes opções. Por conta disso, o ideal é que a peça fique ao lado de sofás e poltronas para proporcionar um cantinho de descontração com almofadas, ornamentos de parede e outros objetos.

Móveis de madeira ajudam a trazer o clima do outono para os ambientes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Aplique toques naturais aos ambientes

A estação combina com as cores da natureza – como os tons terrosos, amadeirados, café, azuis e verdes. Como a tendência do décor natural prossegue em alta, essa época é ainda mais propícia para abusar dessas tonalidades. Dê preferência às peças de madeira, couro ou materiais naturais (fibras e palhas), que se harmonizam com essa atmosfera. Além disso, tapetes, mantas, almofadas, tecidos aveludados e tudo que traga aconchego também são bem-vindos. Por fim, os tons neutros ou pastel – branco, cinzas e beges – também podem ser utilizados sem medo.

4. Empregue plantas na decoração

A composição do ambiente pode ganhar ainda mais alegria com a presença de plantas. A biofilia (bios – vida e philia – amor), que representa a conexão do verde com o lar, é uma tendência que veio para ficar. Portanto, a dica é buscar espécies que combinem com a estação. Entre as sugestões está a Schlumbergera Truncata, conhecida popularmente como “Flor de Maio”, pois floresce nessa época. Outra possibilidade é investir em ornamentos que remetam às espécies preferidas dos moradores.

5. Use aromas aconchegantes

Os aromas criam uma atmosfera acolhedora e convidativa, especialmente durante o outono. Fragrâncias como canela, maçã, abóbora e especiarias evocam sentimentos de conforto e calor, enquanto aromas suaves e doces como baunilha e madeira queimada adicionam uma sensação familiar. Para utilizar esses aromas, você pode adotar várias estratégias. Utilize velas perfumadas, difusores de aroma ou sprays para espalhá-los pela casa.

6. Invista em acessórios de cozinha

Para dar um toque de outono à sua cozinha, escolha acessórios temáticos como canecas e bules com designs de folhas e abóboras. Utilize potinhos de biscoitos decorativos para armazenar snacks sazonais e opte por panos de prato e jogos americanos com estampas outonais para decorar a mesa. Além disso, utensílios de cozinha em materiais naturais, como madeira e cerâmica, adicionam um charme rústico ao ambiente.

