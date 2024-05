5 dicas para começar a praticar natação

A natação é uma forma de exercício aeróbico de baixo impacto, que fortalece os músculos, melhora a resistência cardiovascular e ajuda na manutenção de um peso saudável. Além disso, a prática ajuda a aumentar a flexibilidade, melhorar a postura e promover a coordenação motora.

No entanto, seus benefícios não se limitam apenas ao corpo. A natação também é altamente benéfica para a saúde do cérebro, inclusive para a memória. Segundo estudo publicado no periódico Physiological Reports, esse tipo de atividade física pode melhorar as memórias de curto e longo prazo. Além disso, conforme a pesquisa, a natação parece melhorar o desempenho acadêmico e profissional entre crianças, jovens e adultos mais velhos, com e sem déficits cognitivos.

Para Raissa, professora de Natação do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), a natação é mais do que um esporte, é uma ferramenta de enriquecimento cerebral. “Ao nadar, não apenas exercitamos o corpo, mas também desafiamos a mente, o que é essencial para a saúde cognitiva a longo prazo”, afirma.

Pensando nisso, a professora lista cinco dicas para quem quer começar a nadar. Confira!

1. Escolha o equipamento adequado

Antes de começar, é importante escolher o equipamento certo. Isso inclui óculos de natação confortáveis, touca de natação para proteger os cabelos e um traje de banho adequado que permita movimento livre.

Comece nadando curtas distâncias (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Comece devagar

Inicie nadando distâncias curtas e aumente gradualmente à medida que sua resistência e técnica melhorem. Não se apresse e respeite o ritmo do seu corpo.

3. Pratique a respiração

A respiração é um componente crucial da natação. Pratique exercícios de respiração fora da água e, em seguida, aplique-os na piscina para melhorar sua capacidade pulmonar e conforto ao nadar.

4. Use movimentos educacionais

Movimentos educacionais são exercícios que ajudam a melhorar sua técnica de natação. Eles podem incluir práticas com prancha para melhorar a pernada ou exercícios de braçada para fortalecer os músculos superiores.

5. Mantenha a regularidade

A consistência é chave para o progresso na natação. Tente manter uma rotina regular de prática para desenvolver sua técnica, força e resistência de forma eficaz.

“Além dos benefícios físicos e cognitivos, a natação é uma excelente forma de combater o estresse, um dos maiores inimigos da memória. Ao reduzir o estresse, a natação cria um ambiente propício para o fortalecimento da memória”, finaliza a especialista.

Por Lívia Brandão de Campos