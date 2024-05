Dicas para cuidar dos cabelos após a escova progressiva

A escova progressiva serve para diminuir o volume dos cabelos, alisar e reduzir o frizz, mas pode causar danos aos fios se você não tomar os devidos cuidados. “A progressiva forma no fio o que chamamos de maçã do amor: cria uma camada brilhante em torno do fio. Por ter o pH ácido, faz o alisamento interno, resultando em brilho e fios lisos”, explica o hair stylist Oswaldo Sérgio Lopes.

Cuidados após fazer a progressiva

Algumas progressivas possuem formol, por isso é preciso ter cuidado com o contato com a pele, assim como evitar outras químicas no cabelo. “Marrons e vermelhos podem sofrer alterações de cor. Por tal razão, é importante sempre procurar um bom profissional”, recomenda o especialista.

Dica para lidar com a oleosidade após o alisamento

Mesmo quem tem o cabelo ressecado costuma sofrer com a raiz oleosa e com a descamação do couro cabeludo após a aplicação do produto. “Isso é um processo de transformação à base de produtos fortes e sensibiliza o couro cabeludo, deixando o cabelo oleoso por um tempo”, explica Cosme da Silva de Oliveira, consultor de cabelo. Nota-se, então, a necessidade de cuidados específicos ao fazer a progressiva.

A oleosidade excessiva costuma parar após a terceira lavagem dos fios, mas é importante usar produtos adequados. “Lave diariamente com um xampu apropriado para raiz oleosa e use condicionador somente no comprimento dos fios. Além disso, lave o cabelo com água morna ou em temperatura ambiente e evite usar o secador quente”, sugere a dermatologista Aline Pantano Marcassi. A profissional explica que outro aspecto que influencia a oleosidade é o ato de passar a mão várias vezes ao dia no cabelo, já que ajuda na dispersão da oleosidade ao longo do fio.

Utilizar os produtos adequados evita que os cabelos fiquem enrijecidos (Imagem: NotarYES | Shutterstock)

Importância de utilizar o produto correto

Para manter os cabelos alisados bonitos e saudáveis, procure usar um xampu próprio para cabelos com progressiva e, de preferência, sem sal, “pois é melhor para evitar que os fios fiquem enrijecidos”, acrescenta Andrea Guedes, empresária e hair stylist.

Técnicas para hidratar os cabelos

Visando evitar que o cabelo sofra com fios ressecados é fundamental cuidar da hidratação. “A regra básica é aplicar uma máscara nutritiva em casa, semanalmente ou a cada 15 dias. Óleos capilares também são indicados, porque têm textura leve e reparam os fios sem pesar”, indica o hair stylist Edu Rodriguez.

Segundo o profissional, formulações à base de ojon, monoi e manteiga de murumuru hidratam profundamente, reduzindo o volume e o frizz. Além disso, ele indica, a cada dois meses, investir em um tratamento de choque no salão, como a cauterização ou a reposição de queratina, que fortificam os cabelos.