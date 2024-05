5 suplementos alimentares importantes para cães e gatos

A preocupação com a saúde e as medidas de prevenção de doenças vêm se tornando cada vez mais comuns no dia a dia das pessoas. O hábito vem se refletindo também nos cuidados com os pets que, sendo considerados membros da família e grandes companheiros, acabam recebendo diversos cuidados similares aos dos humanos.

Um exemplo disso é o consumo de nutracêuticos pelos animais. Compostos bioativos com alta concentração de partes de alimentos como frutas, legumes, cereais e verduras, os nutracêuticos, também conhecidos como suplementos alimentares, têm a função de nutrir e colaborar com a saúde, prevenindo e auxiliando no tratamento de doenças.

“A ação dos nutracêuticos engloba desde o suprimento de minerais e vitaminas essenciais até a proteção contra várias doenças infecciosas e processos inflamatórios. Essas substâncias são capazes de diminuir a ação de radicais livres, o estresse oxidativo e os processos degenerativos, já que atuam como antioxidantes e estimulantes da imunidade”, explica a médica-veterinária Ana Carolina Leal Gama.

Benefícios dos suplementos alimentares

Os suplementos alimentares podem ser incorporados às dietas de pets que se alimentam de ração, mas são especialmente necessários para os adeptos da alimentação natural – sempre recomendados por um veterinário. Dentre alguns dos benefícios desses componentes estão:

Melhor funcionamento do intestino;

Aumento da imunidade;

Controle da quantidade de açúcar no sangue;

Auxílio na regulação dos hormônios da tireoide;

da tireoide; Melhora da saúde dos ossos e da cognição;

Alívio de coceiras e irritações da pele.

“Existem vários micronutrientes necessários para os pets que são difíceis de encontrar nos alimentos em doses adequadas, como o cálcio, o iodo, o selênio, a vitamina D, a vitamina B1, a vitamina E e a vitamina K. Por isso, é imprescindível a suplementação com nutracêuticos na dieta natural, mantendo-a sempre equilibrada e apropriada para cada animal, de acordo com a sua fisiologia”, orienta Ana Carolina.

Suplementos alimentares importantes para os pets

A seguir, confira alguns suplementos alimentares benéficos para a saúde dos animais de estimação!

1. Betaglucanas

Dentre os nutracêuticos mais prescritos encontram-se as betaglucanas, composto extraído de leveduras, fungos e alguns cereais como a aveia, que age como anti-inflamatório, imunomodulador e antioxidante no organismo dos pets. Além disso, apresenta ainda efeitos positivos nos cuidados paliativos de doenças incuráveis, como a desaceleração do processo de formação do câncer, redução do colesterol e dos níveis de açúcar no sangue.

2. Cúrcuma

A cúrcuma, ou açafrão-da-terra, é muito indicada devido à sua propriedade anti-inflamatória capaz de reduzir a dor causada pela artrite, por colaborar com a imunidade, auxiliar no tratamento de inflamações da pele e cicatrização de feridas, além de promover a desintoxicação do fígado e ajudar na prevenção de neoplasias.

Ômega 3 auxilia contra a perda de peso dos pets (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Ômega 3

O ômega 3 é um importante antioxidante natural com grandes benefícios para a saúde da pele e da pelagem. Além disso, auxilia na perda de peso e no desenvolvimento mental, bem como ajuda a regular a pressão arterial e as triglicérides.

4. Spirulina

A spirulina é grande aliada no combate à anemia e alergias, melhora o sistema imunológico, controla a obesidade e o diabetes, tem efeito probiótico, melhora a halitose e a incidência de cálculo dentário.

5. Clorella

A clorella se destaca pela sua função detoxificante do fígado, do sangue e dos intestinos, por melhorar a oxigenação dos tecidos e por ajudar a eliminar fungos do organismo.

Consulte um especialista

Embora os nutracêuticos sejam compostos naturais, só devem ser fornecidos aos animais de estimação com orientação profissional. “O consumo de quantidades elevadas ou combinação com algumas medicações pode gerar complicações para a saúde do pet. É o médico-veterinário especializado quem deve avaliar as necessidades do paciente e indicar quais os ativos, as dosagens e o período de administração”, alerta a médica-veterinária Farah de Andrade.

A profissional enfatiza ainda que é preciso incorporar a administração dos nutracêuticos na rotina do pet de forma agradável, como misturando junto à alimentação natural ou manipulando os nutracêuticos em formas farmacêuticas de melhor aceitação: “Biscoitos, xaropes, pastas orais, caldas e molhos são algumas opções e estas ainda podem ser flavorizadas com sabores de preferência do pet, como bacon, frango, leite condensado e pão na chapa”, explica.

Por Josiane Fontana