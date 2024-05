6 receitas salgadas com frutas que vão te surpreender

Frutas, normalmente, utilizadas no preparo de doces, sucos e geleias, se combinadas de maneira correta, podem compor deliciosos pratos salgados diferentes e nutritivos. Isso porque a acidez e o doce desses alimentos ajudam a equilibrar e a ressaltar o sabor das comidas. Além disso, são fontes ricas em vitaminas e minerais que auxiliam no funcionamento do organismo. Veja, a seguir, 6 receitas simples para você experimentar.

Ceviche de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 cebola-roxa descascada e picada

1 ramo de salsa picado

1 ramo de coentro picado

Suco de 4 limões

1 colher de sopa de pimenta dedo-de-moça picada

1 pimentão-vermelho sem sementes e picado

Sal a gosto

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manga, a cebola-roxa, a salsa, o coentro, a pimenta dedo-de-moça, o pimentão e o gengibre e misture. Após, regue com o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Carne de jaca

Ingredientes

1 jaca verde

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 cebola descascada e picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de açúcar

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

250 g de molho de tomate

de tomate 1/4 de xícara de chá de azeitona picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 pimentão-vermelho sem sementes e picado

Óleo para untar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave a jaca. Após, unte as mãos com óleo e corte a fruta em fatias. Lave bem as fatias para retirar todo o leite liberado por elas. Depois, transfira os pedaços para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio até pegar pressão. Cozinhe por 15 minutos e desligue o fogo. Aguarde sair a pressão, abra a panela, escorra a água, espere esfriar e desfie a jaca, reservando o miolo e descartando as sementes.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a jaca desfiada, o suco de limão, o açúcar, o sal, a pimenta-do-reino e o pimentão e refogue por 7 minutos. Por último, coloque o molho de tomate, a azeitona, o milho-verde e o cheiro-verde e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Frango com molho de pera

Ingredientes

Frango

560 g de filé de frango

1 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de manteiga

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

Molho

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1/3 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

1 colher de sopa de raspas de limão

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 colher de chá de sal

2 peras fatiadas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal. Após, passe na farinha de trigo e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha os filés sobre ela e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Na mesma frigideira, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio para cozinhar até as peras ficarem macias. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o frango e sirva em seguida.

Chips de banana (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

Chips de banana

Ingredientes

4 bananas -da-terra descascadas e cortadas em rodelas

-da-terra descascadas e cortadas em rodelas Óleo para untar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Unte uma assadeira com óleo e disponha as rodelas de banana-da-terra sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Após, vire as bananas e leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Desligue o forno, transfira os chips para um recipiente com papel-toalha e deixe secar até que fiquem crocantes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Chutney de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 2 maçãs sem sementes e picadas

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de uvas-passas brancas

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 pimenta dedo-de-moça picada

1 colher de sopa de gengibre ralado

3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de chá de curry

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as maçãs, regue com o suco de limão e misture. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa, o alho, a pimenta dedo-de-moça e o gengibre e refogue por 3 minutos. Reduza o fogo, acrescente as maçãs, o abacaxi e o pimentão e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, curry e açúcar mascavo e misture. Após, junte as uvas-passas, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Farofa de mamão

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

5 colheres de sopa de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de mamão picado

picado 150 g de linguiça fresca

1 xícara de chá de farinha de milho

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a linguiça e doure. Acrescente a farinha de milho, a farinha de mandioca e o sal e refogue até dourar. Desligue o fogo, disponha o mamão sobre a farofa e mexa para incorporar. Sirva em seguida.