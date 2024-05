Aprenda sobre os tipos de pronomes

Os pronomes se referem a classes de palavras variáveis que substituem ou modificam um determinado substantivo. Conhecer e entender sobre o uso deles é essencial para as provas de vestibular, seja para responder os exercícios ou escrever a redação.

Pronomes substantivos

Desempenham a função de um substantivo. Exemplos:

Gosto de livros, por isso os leio com tanta paixão.

As meninas vieram. Disse a elas para voltarem amanhã.

Aquele é o caderno de que lhe falei.

Este é o princípio de que não abrirei mão!

Pronomes adjetivos

Desempenham a função de um adjetivo, modificando o substantivo que o acompanha. Exemplos:

Meu pai viajou.

Outra pessoa virá.

Sua família não irá?

Nossos limites, quem os define?

Pronomes pessoais

Pronomes pessoais retos

Funcionam como sujeitos da oração. Referem-se às três pessoas gramaticais:

1ª pessoa (quem fala) – eu, nós

2ª pessoa (com quem se fala) – tu, vós

3ª pessoa (de quem se fala) – ele, ela, eles, elas

Exemplos:

Ele chegou atrasado ao trabalho.

Nós estamos muito felizes.

Pronomes pessoais oblíquos

Em especial, funcionam como complementos verbais, isto é, como objetos diretos e indiretos:

Átonos (sem preposição) Tônicos (com preposição) Singular 1ª me mim, comigo Singular 2ª te ti, contigo Singular 3ª lhe, o, a, se ele, ela, si, consigo Plural 1ª nos nós, conosco Plural 2ª vos vós, convosco Plural 3ª lhe, os, as, se eles, elas, si, consigo

Exemplos:

Nós entregamos todas as cartas.

Você comprou esta blusa para mim?

Pronomes possessivos

Agregam a ideia de posse à noção de pessoa gramatical. São eles: meu, meus, nosso, nossos, minha, minhas, nossa, nossas, teu, teus, vosso, vossos, tua, tuas, vossa, vossas, seu, seus, sua, suas. Normalmente, são pronomes adjetivos, contudo podem ser empregados como pronomes substantivos. Exemplos:

Seus problemas são realmente seus.

No primeiro caso, tem-se um pronome adjetivo; no segundo, um pronome substantivo. Ambos são pronomes possessivos.

Pronomes demonstrativos

Situam-se no tempo ou no espaço o ser (pessoa, objeto etc.) em relação às pessoas gramaticais. Também são empregados para demonstrar ao interlocutor (leitor ou ouvinte) o que já foi ou será anunciado, mencionado. São eles: aquele, aquilo, este, esse, isso, isto, e suas respectivas variações (quando houver). Exemplos:

Faço este trabalho porque gosto (espaço, próximo a quem fala).

Ele saiu com aquele secretário de quem lhe falei ontem (espaço, próximo de quem se fala).

Ele se aposentou este ano (tempo, presente, passado ou futuro próximos).

Mudou-se para cá em 1990, também enviuvou nesse ano (tempo, passado ou futuro não muito distantes).

Pronomes relativos

Os pronomes relativos referem-se, em geral, a um termo anterior, o antecedente.

Invariáveis Variáveis que o qual,

os quais,

a qual,

as quais quem cujo,

cujos,

cuja,

cujas quando quanto,

quantos,

quantas como onde

Exemplos:

Ele me indicou o livro que eu li.

O homem tranquilo que era tornou-se uma fera!

Aqui, onde o vento faz a curva…

Pediriam desculpas, o que já seria muito bom.

Pronomes indefinidos

Relacionam-se à 3ª pessoa gramatical de maneira vaga, indeterminada.

Variáveis Invariáveis algum, alguns,

alguma, algumas alguém nenhum, nenhuns,

nenhuma, nenhumas ninguém todo, todos,

toda, todas tudo outro, outros,

outra, outras outrem muito, muitos,

muita, muitas nada pouco, poucos,

pouca, poucas cada certo, certos,

certa, certas algo vário, vários,

vária, várias tanto, tantos,

tanta, tantas quanto, quantos,

quanta, quantas qualquer, quaisquer

Exemplos:

Alguém pode me ajudar?

Todos ficaram muito tristes com a sua partida.

Qualquer um serve.

