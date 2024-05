10 dicas para reformar o seu primeiro imóvel

Ao comprar o primeiro imóvel, é natural que muitas pessoas sintam o desejo de reformar e personalizar o espaço de acordo com suas preferências e necessidades. Além disso, esse tipo de mudança permite que os novos proprietários coloquem sua criatividade em prática, explorando diferentes estilos de decoração, materiais e layouts.

Pensando nisso, o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório Bruno Moraes Arquitetura, compartilha 10 dicas para ajudar nesta jornada. Confira!

1. Opte por móveis adaptáveis

Na empolgação de arrumar tudo, muitas vezes os moradores se esquecem que, no decorrer do dia a dia, novas necessidades podem aparecer. “A dica é pensar em móveis que se adaptem a essas mudanças”, recomenda Bruno Moraes.

2. Preste atenção nas janelas

Segundo o arquiteto, antes de definir o layout dos móveis, é importante analisar como ficará à disposição de tudo em relação às janelas. Convém deixar os armários próximos, preferencialmente de frente, para ventilar e prevenir a umidade.

Móveis funcionais são excelentes opções para apartamentos pequenos (Imagem: Luis Gomes | Projeto de Bruno Moraes Arquitetura)

3. Invista em móveis que otimizam o espaço

Móveis e ambientes multifuncionais são excelentes opções para quem viverá em um apartamento pequeno. Entre as soluções desenvolvidas pelo escritório do arquiteto Bruno Moraes, o móvel posicionado nas costas do sofá atua como bar e bancada de trabalho. Com uma planta integrada, as discretas portas em madeira ripada camuflam o guarda-roupa.

4. Utilize luminárias

Muitas vezes as pessoas decoram o primeiro apartamento aos poucos, portanto, uma dica é usar luminárias que permitam mudar a direção e acrescentar novos pontos de luz, como os trilhos com spots, que podem ser adaptados às alterações de layout.

5. Faça uma lista do que você tem

É importante relacionar os pertences pessoais e verificar se eles cabem no espaço. “Antes da reforma, o imóvel adquirido na planta, por exemplo, reflete uma padronização realizada pela construtora. Nosso trabalho é compreender as demandas do cliente e, por exemplo, diminuir um ambiente com o intuito de ampliar um outro”, diz.

6. Aproveite os cobogós

O revestimento vazado é uma opção charmosa para delimitar os ambientes, sem os bloquear visualmente (sendo possível voltar ao layout original quando quiser). Dependendo do modelo, o cobogó pode ser uma alternativa mais prática e rápida que erguer uma parede, pois alguns já vêm com acabamento.

Apartamento pequeno com o mesmo piso nos ambientes oferece sensação de amplitude (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto de Bruno Moraes Arquitetura)

7. Escolha bem os pisos

Outra dica interessante é em relação aos pisos: se for um imóvel pequeno, é possível utilizar o mesmo piso no apartamento inteiro. Essa solução dá a impressão de amplitude e unidade visual.

8. Fique atento ao posicionamento do imóvel

Fique atento se o apartamento está na face norte ou sul do edifício. Muito além do posicionamento geográfico, a informação indica o nível de incidência solar: do lado norte, um apartamento muito bem iluminado o dia inteiro, enquanto a posição oposta resultará em um imóvel em que o astro-rei deixará saudades.

“Essa informação influencia totalmente no layout do projeto”, alerta Bruno Moraes. Outro aspecto determinante diz respeito ao modelo de construção adotado pela construtora. “Quando as paredes são de alvenaria estrutural, temos um empecilho para realizar mudanças mais drásticas na planta, uma vez que não podemos derrubá-las”, completa.

9. Teste torneiras, ralos e chuveiros

Antes de tudo, Bruno Moraes relaciona alguns truques para saber se está tudo certo no apartamento novo. O primeiro é levar um balde com água e jogar nos ralos para verificar a inclinação do imóvel. O morador também deve abrir, impreterivelmente, todas as torneiras e chuveiros com o intuito de deixar a água escorrer. “Se houver algum vazamento nos sifões, eles aparecerão depois de uns 2 ou 3 minutos”, garante o profissional.

10. Faça uma vistoria elétrica

Para fazer uma vistoria elétrica, Bruno Moraes indica um truque simples: “com o celular e o carregador, é possível testar todas as tomadas, seja de 110 ou 220v”, orienta.

Por Barbara Perez