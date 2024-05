4 dicas para ajudar a reduzir os riscos do câncer de ovário

O Dia Mundial do Câncer de Ovário, comemorado em 8 de maio, representa uma grande oportunidade para sensibilizar as mulheres sobre esta doença perigosa e muitas vezes silenciosa. Esse tipo de câncer é reconhecido como um dos tumores ginecológicos mais letais, com mais de 70% dos diagnósticos ocorrendo em estágios avançados. Neste contexto, o Instituto ACCO – Associação de Combate ao Câncer de Ovário – destaca a urgência de conscientização e educação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento desta enfermidade.

O câncer de ovário impacta milhares de mulheres globalmente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é a segunda principal causa de morte por câncer ginecológico, perdendo apenas para o câncer de colo de útero. A periculosidade desse tipo de câncer reside em sua tendência a ser assintomático nos estágios iniciais, o que frequentemente resulta em diagnósticos tardios e compromete a eficácia do tratamento.

Sintomas do câncer de ovário

Quando presentes, os sintomas iniciais do câncer de ovário são vagos e podem englobar:

Inchaço abdominal;

Dor pélvica,

Sensação de saciedade precoce;

Perda de peso sem explicação;

Alterações na frequência urinária.

Tais sintomas são comumente associados a problemas gastrointestinais ou outras condições benignas, o que pode atrasar o diagnóstico correto.

Importância da detecção precoce

Segundo Fernando de Lima, presidente da ACCO, a detecção precoce é crucial para aumentar as chances de sobrevivência. “Quando diagnosticado em estágios iniciais, o câncer de ovário pode ser tratado com sucesso por meio de cirurgia, e as chances de sobrevida aumentam significativamente. Por isso, é vital que as mulheres fiquem atentas aos sinais e busquem atendimento médico se tiverem qualquer sintoma incomum”, explica.

A falta de exames de rastreamento eficazes é outro desafio na luta contra o câncer de ovário. Ao contrário do câncer de mama, que pode ser detectado por mamografia, ou do câncer de colo de útero, detectado por meio do exame de Papanicolau, ainda não há uma ferramenta de rastreamento amplamente disponível e eficaz para o câncer de ovário.

Consulte um geneticista para avaliar riscos e prevenção do câncer de ovário (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Como prevenir

Embora não haja uma maneira garantida de prevenir o câncer de ovário, algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco:

1. Conheça sua história familiar

Mulheres com histórico familiar de câncer de ovário ou câncer de mama têm um risco aumentado. Consultar um geneticista pode ajudar a determinar a presença de mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2, o que pode influenciar a estratégia de prevenção.

2. Exames regulares

Embora não exista um exame de rastreamento eficaz para o câncer de ovário, consultas ginecológicas regulares podem ajudar a detectar qualquer anormalidade nos ovários ou região pélvica.

3. Uso de contraceptivos orais

O uso prolongado de contraceptivos orais pode reduzir o risco de câncer de ovário. No entanto, essa é uma decisão que deve ser tomada com orientação médica, levando em consideração os riscos e benefícios individuais.

4. Estilo de vida saudável

Manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, pode ajudar a reduzir o risco de várias doenças, incluindo o câncer.

Por Leonardo Devienne