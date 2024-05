7 cuidados com a pele após a maternidade

A maternidade é um período transformador na vida da mulher e mudanças profundas acompanham essa jornada. “Após a gestação, é comum surgirem imperfeições na pele da mulher. Isso acontece devido às mudanças hormonais e ao esticamento da pele durante a gravidez. No entanto, essas mudanças podem não ocorrer em algumas mulheres e também é possível prevenir ou amenizar esses problemas com alguns cuidados”, afirma a dermatologista Nicolly Machado, que lista sete dicas para cuidar da pele após a maternidade. Confira!

1. Hidrate a pele

A dermatologista enfatiza a importância da hidratação: “Hidratar a pele diariamente com cremes específicos para gestantes ajuda a melhorar a elasticidade e amenizar os impactos do esticamento da pele durante a gravidez”.

2. Use protetor solar diariamente

Ela também recomenda o uso diário desse produto: “Essa é uma dica importante tanto para mulheres gestantes quanto não gestantes. Utilizar protetor solar diariamente para proteger a pele dos raios UV ajuda a prevenir manchas e câncer de pele”.

3. Cuide da alimentação

Segundo a profissional, deve-se “manter uma dieta rica em nutrientes e antioxidantes para promover a saúde da pele”.

4. Faça exercícios físicos

Atividades físicas também são importantes: “Isso mesmo, praticar exercícios também ajuda a melhorar a elasticidade da pele. Quando se trata de gestantes existem alguns exercícios mais específicos que podem ser feitos, sempre com supervisão médica”.

Massagens durante a gestação ajudam a prevenir estrias (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

5. Aproveite os benefícios das massagens

Massagens são aliadas no combate às estrias. “Utilizar massagens durante a gestação ajuda a prevenir estrias, tornar a pele mais elástica, melhorar a circulação e realizar uma drenagem linfática, principalmente na região da barriga e coxas, onde as estrias são mais comuns, ajudando a reduzir os impactos do esticamento da pele”.

6. Use cremes específicos

A dermatologista explica que “existem alguns cremes específicos para prevenir e amenizar estrias que podem ser especialmente úteis para preveni-los durante a gestação, mas é sempre importante buscar ajuda médica para usar o produto ideal, o que nos leva à próxima dica”.

7. Busque ajuda profissional

Por fim, a médica reforça a importância do acompanhamento médico. “Cada caso é um caso único e apenas um especialista pode ajudar a identificar as causas e as soluções de cada problema. Por isso, realizar acompanhamento com um profissional antes, durante e depois da gestação é muito importante para prevenir e amenizar problemas de pele comuns nesta fase”, afirma a Dra. Nicolly Machado.

Por Adriana Quintairos