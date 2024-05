Veja como fazer a nutrição capilar em casa

Ter cabelos bonitos e saudáveis é o sonho de muitas pessoas. No entanto, infelizmente, diversos fatores impactam a saúde dos fios, como procedimentos químicos e agentes externos (calor, umidade e poluição), causando a perda de nutrientes. Todavia, é possível recuperar tudo o que foi perdido pela fibra capilar por meio da nutrição, uma das três etapas básicas de um cronograma capilar completo.

Ocupando o espaço entre os tratamentos de hidratação e de reconstrução, a nutrição auxilia a preservar o manto hidrolipídico, regenera as áreas danificadas e fornece todas as vitaminas que os cabelos precisam para esbanjar vitalidade. Por meio da reposição lipídica, é possível reverter os sinais de ressecamento, como porosidade, opacidade, pontas duplas e frizz – e promover a retenção de água dentro do fio, potencializando a hidratação.

Benefícios da nutrição

Além de controlar o surgimento do frizz, a nutrição também é responsável por oferecer uma série de benefícios aos fios, como:

Tratamento antioxidante aos cabelos;

Reverter os danos ocasionados por radicais livres;

Rejuvenescer a estrutura capilar;

Controlar os quadros de enfraquecimento e quebra.

A etapa de nutrição pode ser feita em casa durante o banho (Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock)

Nutrindo os cabelos em casa

O procedimento é descomplicado e pode ser feito uma vez por semana ou conforme a necessidade individual de cada tipo de cabelo, levando em conta a porosidade e a curvatura. Ainda pode ser executado utilizando uma máscara específica.

Inicialmente, os cabelos devem ser lavados com shampoo, enxaguados e, em seguida, a máscara pode ser aplicada do comprimento às pontas. É importante massagear suavemente os fios para garantir a absorção do produto.

O tempo de ação recomendado deve ser respeitado conforme as instruções da embalagem do produto. Depois, deve-se lavar os cabelos com água fria e, na sequência, o processo deve ser finalizado conforme a rotina habitual de cuidados capilares.

Umectação com óleo vegetal

Uma alternativa eficaz é realizar a umectação dos fios, utilizando um óleo vegetal de qualidade. O procedimento começa com uma massagem suave no couro cabeludo, seguida pela aplicação do óleo, desde a raiz até as pontas. Após essa etapa, é necessário cobrir os cabelos com uma touca térmica ou uma toalha quente para aumentar a absorção dos nutrientes e aguardar de 40 minutos a 2 horas.

Depois do tempo de ação, os cabelos devem ser enxaguados abundantemente com água morna ou fria para remover completamente o óleo. Para finalizar, é indicado utilizar um condicionador leve a fim de selar as cutículas e manter os benefícios no tratamento por um período prolongado.

Por Matheus Laz

Educador técnico da Prohall Professional (marca de produtos capilares)