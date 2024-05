O polvilho é uma excelente alternativa para pessoas com intolerância ao glúten, pois é naturalmente livre desse componente. Originado da mandioca, esse ingrediente possui uma textura leve e delicada, o que o torna perfeito para uma variedade de receitas. Além de ser uma opção segura, também oferece benefícios adicionais, como ser uma fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual ao organismo.

A seguir, confira 5 receitas práticas com polvilho para intolerantes ao glúten!

Crepioca de espinafre e queijo

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de polvilho doce

1 ovo

Sal a gosto

Recheio

1 maço de espinafre cozido e picado

cozido e picado 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

100 g de queijo minas picado

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o ovo com o polvilho e o sal até ficar homogêneo. Reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue o alho. Adicione o espinafre e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até murchar. Em seguida, adicione a mistura reservada e o queijo. Cozinhe até dourar. Sirva com a cebolinha.

Biscoito de polvilho

Ingredientes

500 g de polvilho azedo

200 ml de água fervente

200 ml de óleo

2 ovos

Sal a gosto

Água para escaldar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o polvilho com o sal. Adicione a água e o óleo e misture até ficar homogêneo. Acrescente os ovos, um a um, e misture até obter uma massa lisa. Coloque a massa em um saco de confeitar e modele os biscoitos em cima de uma forma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.

Pãozinho de tapioca

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o polvilho com o queijo ralado. Reserve. Em uma panela, coloque o leite, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, despeje sobre a mistura de polvilho. Adicione os ovos e mexa até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas de muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Pão de queijo (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)

Pão de queijo

Ingredientes

500 g de polvilho doce

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

200 g de queijo meia cura ralado

meia cura ralado Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Em um recipiente, coloque o polvilho, despeje o leite e misture até ficar homogêneo. Adicione os ovos, o queijo e misture até obter uma massa homogênea. Modele os pães no formato de bolinhas e coloque-os em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de polvilho com coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 1/2 xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico

Óleo para untar

Polvilho doce para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o fermento, até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento e bata para misturar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com polvilho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Aguarde esfriar e sirva o bolo.