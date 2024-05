10 dicas para ir bem nas provas de Matemática

Para conquistar um bom desempenho em provas como concursos públicos, vestibulares, olimpíadas escolares ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é preciso planejamento e preparação ao longo de todo o ano. Deixar para estudar na última hora não é uma estratégia eficaz para alcançar o sucesso.

Segundo o professor Cesar Guimarães, diretor da MMP Materiais Pedagógicos, qualquer aprendizado começa com você gostando do assunto. E, para muitos, gostar de Matemática pode parecer complicado.

“Vamos começar a entender a importância da Matemática e, como ela está muito presente no dia a dia, o quanto nosso cotidiano fica melhor se a dominarmos. […] Depois disso, você começa a pegar gosto pelo assunto e, pode ter certeza, você vai começar a gostar de Matemática, principalmente quando consegue resolver desafios”, explica.

Desbloqueando o aprendizado

Para absorver melhor conceitos de Matemática, o importante é entendê-los, e não tentar decorar fórmulas. Saber o significado de cada etapa, interpretar o enunciado é muito mais importante do que saber fazer as contas. Como se diz, “o problema da Matemática muitas vezes está no português”.

“Entendemos que o bloqueio de aprendizagem vem de quando se tem muita pressão sobre um assunto; por exemplo, se o estudante abre o livro de Matemática com a convicção que é um assunto difícil que ele não domina e já teve muitas experiências ruins. As emoções se misturam e causam um bloqueio, evidentemente”, ressalta Cesar.

Para resolver isso, o estudante precisa dar um novo significado à abordagem da Matemática. Primeiro, deve-se reconhecer que a área é importante e, depois, que é possível separar um problema difícil em outros menores e fáceis até chegar a algo tão simples que já domina, como uma multiplicação ou soma.

É possível garantir sucesso nas provas com planejamento e dedicação (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Dicas para conquistar bons resultados nas provas

Confira, a seguir, 10 dicas valiosas para te ajudar a melhorar os resultados nas provas de Matemática.

1. Desenvolva interesse

Goste de Matemática, valorize o conhecimento e perceba a importância dela no cotidiano.

2. Procure por ajuda

Procure alguém que possa te ajudar. Se não tiver ninguém que te ajude diretamente, procure em sites, canais do YouTube, como o do Sérgio Morselli, o do Rafael Procópio ou o da MMPlay.

3. Atenção aos exercícios

Separe um tempo para estudar de forma focada vendo exercícios interessantes, desafios e provas de anos anteriores para saber o tipo de assunto, abordagem e profundidade que você vai encontrar na sua prova.

4. Planeje-se

Faça um planejamento do conteúdo que vai estudar e separe por meses.

5. Acompanhe o estudo

Faça acompanhamento do estudo para ter certeza de que está sendo efetivo. Realize simulados, avaliações e tenha certeza de que todo o conteúdo está sendo assimilado.

6. Priorize o seu estudo

Tenha em mente que o maior beneficiado do seu estudo é você mesmo. Então, se conseguir alguém para compartilhar o estudo, ótimo, mas não se prenda a outra pessoa, porque a prioridade do outro pode mudar e te prejudicar.

7. Entenda os erros

Ao cometer erros, não os ignore. Em vez disso, entenda por que errou e aprenda com esses erros para evitar repeti-los no futuro.

8. Participe ativamente das aulas

Esteja envolvido nas aulas, fazendo perguntas, respondendo às questões do professor e participando de discussões. Isso ajuda a solidificar seu entendimento e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter.

9. Faça anotações claras

Ao estudar, faça anotações claras e organizadas. Elas te ajudarão na revisão e na compreensão dos tópicos.

10. Gerencie seu tempo

Comece pelos problemas que você sabe resolver facilmente para ganhar confiança e, em seguida, passe para os mais difíceis. Não hesite em pular problemas difíceis e voltar a eles mais tarde se estiver com dificuldades.