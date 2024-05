Veja como usar o Word para formatação ABNT de trabalhos acadêmicos

O Word, pertencente à Microsoft Corporation, é um dos principais aplicativos do Office e uma das ferramentas mais populares para a criação e edição de textos. Nele, também é possível criar e formatar trabalhos acadêmicos, como monografias e artigos científicos, seguindo as normas ABNT.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma entidade privada e sem fins lucrativos responsável pela elaboração das normas técnicas no Brasil. Resumidamente, com base em padrões internacionais e métodos de pesquisa, as regras da ABNT usadas em trabalhos acadêmicos servem para padronizar a apresentação desses documentos.

Benefícios e cuidados importantes

Para a jornalista e doutora em Mídia e Tecnologia Aline Camargo, a principal vantagem do Word para a formatação de trabalhos acadêmicos é reunir diversos recursos de edição e revisão de texto. Segundo ela, é possível formatar fonte, margem, espaçamento de texto, notas de rodapé e paginação.

Apesar da grande assistência oferecida pelo Word, ainda é preciso tomar muito cuidado com a formatação dos documentos. Aline Camargo comenta que é fundamental que o estudante tenha em mãos o manual de normas ABNT, pois nele estão determinadas todas as regras necessárias para a padronização dos trabalhos acadêmicos.

A CEO e sócia-proprietária da Girassol Tecnologia e Educação, Janaína Azevedo, complementa dizendo que também é preciso ter atenção no momento da construção e adequação do texto. “As ferramentas são importantes, mas não adiantam se o usuário não insere todas as referências ou mesmo se não fica atento ao plágio”, alerta.

No Word é possível formatar todo o trabalho acadêmico seguindo as normas ABNT (Imagem: Alina Troeva | Shutterstock)

Elementos obrigatórios e opcionais

Nos trabalhos acadêmicos, de acordo com as normas ABNT, os elementos pré-textuais obrigatórios (antes do desenvolvimento do texto principal) são:

Capa;

Folha de rosto;

Resumo;

Sumário.

Elementos pré-textuais não obrigatórios:

Dedicatória;

Agradecimento;

Epígrafe;

Abstract (resumo ou apresentação);

Lista (ilustrações, tabelas, siglas).

Elementos textuais obrigatórios:

Elementos pós-textuais:

Referências (obrigatório);

Anexo (opcional).

Outras regras para os trabalhos acadêmicos

Segundo as normas ABNT, em trabalhos acadêmicos, pode ser utilizada a fonte Arial ou Times New Roman, desde que seja usada apenas uma delas em todo o documento. A fonte no tamanho 12 deve ser usada na folha de rosto, na parte pré-textual, textual e pós-textual, na referência e nos anexos.

O espaçamento de 1,5 entre as linhas precisa ser adotado em todos os elementos textuais, pré e pós-textuais. O espaçamento simples (1,0) é usado em citações de mais de três linhas, notas de rodapé, legendas de ilustrações e tabelas e referências.