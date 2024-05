Cães e gatos não conseguem verbalizar o que sentem. Todavia, por meio de comportamentos incomuns, eles podem indicar que não estão bem de saúde. Por isso, ao notar esses sinais, é fundamental que o tutor consulte um veterinário para identificar e tratar adequadamente o problema, a fim de garantir o bem-estar do animal.

“É importante sempre recorrer à ajuda de um médico-veterinário o quanto antes, pois adiar a consulta ou esperar melhorar os sintomas coloca ainda mais em risco a saúde do animal e, consequentemente, a saúde emocional e financeira dos tutores”, explica a médica-veterinária Juliana Germano.

Por isso, confira 8 sinais para levar o seu animal ao veterinário!

1. Mudanças no apetite

Se o seu animal de estimação mostrar uma diminuição ou aumento repentino no apetite, isso pode indicar problemas de saúde, desde dentários até condições mais graves, como digestivas ou doenças sistêmicas.

2. Vômitos frequentes ou persistentes

É normal cães e gatos vomitarem ocasionalmente, mas se torna preocupante quando há vômitos frequentes, persistentes ou acompanhados de outros sintomas, como cansaço, diarreia ou falta de apetite.

3. Diarreia persistente

A diarreia, como o vômito, pode acontecer ocasionalmente. No entanto, se persistir por mais de um dia ou estiver acompanhada de sangue, muco ou outros sintomas, deve-se consultar um veterinário.

4. Dificuldade para urinar

Se o seu animal de estimação manifestar dificuldade/dor ao urinar ou se você observar sangue na urina, pode ser um sinal de infecção do trato urinário. Neste caso, é essencial procurar ajuda veterinária.

Isolamento social é um dos sinais que indicam que os pets podem estar sentindo dor (Imagem: Elayne Massaini | Shutterstock)

5. Mudanças no comportamento

Alterações perceptíveis no comportamento do seu animal de estimação, incluindo apatia, agitação, estresse excessivo ou isolamento social, indicam, em muitos casos, sinais de dor ou doença, demandando avaliação do veterinário.

6. Dificuldade respiratória

Respiração ofegante e dificuldade para respirar podem ser sinais de problemas respiratórios, como asma, bronquite ou, até mesmo, insuficiência cardíaca em cães e gatos. Por isso, procure imediatamente um veterinário ao identificar esses sintomas.

7. Perda ou ganho de peso inexplicável

Se o seu animal de estimação estiver perdendo peso sem uma mudança na dieta ou engordando muito sem uma explicação, isso pode ser um sinal de problemas de saúde subjacentes, como metabólicos, endócrinos ou digestivos.

8. Mau hálito persistente

O mau hálito persistente pode indicar problemas dentários, como tártaro, gengivite ou infecções, capazes de afetar não apenas dentes e gengivas, mas a saúde geral do animal de estimação.