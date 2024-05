6 receitas fáceis para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães é a oportunidade perfeita para homenagear aquelas que nos deram amor, cuidado e apoio incondicional ao longo da vida. E uma das melhores maneiras de expressar gratidão é preparando uma refeição deliciosa. No entanto, se você ainda não sabe o que preparar, não precisa se preocupar, pois selecionamos 6 receitas práticas e criativas que vão te ajudar a surpreender a sua mãe. Confira!

Penne com camarão e limão

Ingredientes

300 g de camarão pequeno limpo

pequeno limpo 4 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho espremido

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e ralada

250 g de macarrão tipo penne

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o camarão, o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o camarão e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Cozinhe o macarrão, conforme as instruções da embalagem, escorra e misture com o restante da manteiga. Transfira para uma travessa, junte o camarão e sirva com a salsinha picada.

Arroz com amendoim e rúcula

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de arroz

3 colheres de sopa de amendoim torrado, sem pele e picado

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de água fervente

1/2 xícara de chá de rúcula picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o arroz e o amendoim e refogue por 1 minuto. Junte o sal e a água fervente e cozinhe por 10 minutos, com a panela parcialmente tampada. Reduza o fogo e cozinhe até secar. Desligue o fogo e tampe a panela por 5 minutos. Por último, coloque a rúcula e sirva em seguida.

Frango ao molho de pimentão

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1/2 kg de filé de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de maionese

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque a água, o pimentão e o tomate e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, acrescente o frango e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Por último, coloque a maionese e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: antes de picar o pimentão, retire o miolo e a fibra branca da parte interna.

Batata gratinada (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Batata gratinada

Ingredientes

1 kg de batata descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 250 g de creme de leite

200 ml de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e orégano a gosto

300 g de queijo muçarela

Água para cozinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio até amolecer levemente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o requeijão, o leite e o creme de leite e misture. Tempere com sal, orégano e salsinha. Cozinhe até ficar cremoso e reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e faça uma camada com as batatas, disponha o creme sobre elas e espalhe. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com as batatas. Polvilhe com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bife acebolado com molho dourado

Ingredientes

1/2 kg de alcatra cortada em bifes médios

1 pitada de sal

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e fatiada

1 xícara de chá de água fervente

4 colheres de sopa de maionese

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Após, com uma colher, retire as cebolas da panela e reserve. Na mesma frigideira, coloque a água e a carne e cozinhe por 3 minutos cada lado. Desligue o fogo e transfira a carne para uma travessa e cubra com papel-alumínio para não esfriar.

Na mesma frigideira da carne, coloque a maionese com o restante do molho do cozimento da carne e leve ao fogo médio até obter uma consistência cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a carne, finalize com as cebolas e sirva em seguida.

Cogumelos recheados

Ingredientes

8 cogumelos Paris higienizados e sem o caule

Paris higienizados e sem o caule 200 g de queijo gouda cortado em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

200 ml de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo e o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsinha e azeite. Com uma colher, disponha o recheio nos cogumelos e disponha-os em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.