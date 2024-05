5 sobremesas práticas e saudáveis com limão

O limão é um ingrediente versátil que acrescenta um toque único e refrescante a uma ampla variedade de pratos, indo muito além do uso convencional em bebidas e pratos salgados. Surpreendentemente, ele também pode ser uma adição deliciosa a sobremesas. Com acidez equilibrada e aroma cítrico, realça o sabor de doces de maneira delicada.

A seguir, confira 5 receitas práticas e saudáveis com limão!

Pudim de chia com limão-siciliano

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de sementes de chia

1/4 de xícara de chá de sementes de abóbora

1 xícara de chá de leite de amêndoas

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia e de abóbora com o leite de amêndoa. Adicione o suco e as raspas de limão-siciliano e o mel e misture até ficar homogêneo. Tampe e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva em seguida.

Muffin de limão

Ingredientes

180 g de farinha de trigo integral

2 bananas amassadas

2 colheres de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

180 ml de leite de amêndoas

80 ml de óleo vegetal

1 ovo

Suco e raspas de 1 limão

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal. Em outra tigela, misture o leite, a banana, o óleo vegetal, o ovo, o suco de limão, as raspas de limão e o extrato de baunilha. Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e mexa até ficar homogêneo. Divida a massa entre as forminhas de muffin, enchendo cerca de 2/3 de cada uma. Leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Retire os muffins do forno e deixe esfriar. Sirva em seguida.

Mousse de abacate e limão

Ingredientes

Polpa de 2 abacates maduros

maduros Suco de 2 limões

Raspas de 1 limão

1/4 de xícara de chá de mel

60 ml de leite de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacate, o suco e as raspas de limão, o mel, o leite de coco e o extrato de baunilha. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Transfira a mousse para tigelas individuais. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar. Sirva em seguida.

Sorvete de limão (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)

Sorvete de limão

Ingredientes

3 bananas maduras congeladas e cortadas em rodelas

1/4 de xícara de chá de suco de limão -siciliano

-siciliano Raspas de 1 limão-siciliano

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as bananas, o suco e as raspas de limão-siciliano e o mel. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Transfira para um recipiente com tampa ao freezer por pelo menos 4 horas, ou até que o sorvete esteja firme. Coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Sirva em seguida.

Cookies de limão e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de mel

Suco e raspas de 1 limão

1 ovo

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, o bicarbonato de sódio e o sal. Em outra tigela, misture o óleo de coco com o mel, o suco e as raspas de limão. Adicione o ovo e o extrato de baunilha e misture bem até ficar homogêneo. Gradualmente, adicione os ingredientes secos à mistura úmida, mexendo até formar uma massa homogênea.

Com uma colher, modele pequenas bolas de massa e coloque-as na assadeira forrada com papel-manteiga, deixando um espaço de cerca de 5 cm entre cookie. Achate levemente cada bola de massa com os dedos ou com o fundo de um copo. Leve ao forno médio preaquecido por 12 minutos. Retire os cookies do forno. Sirva em seguida.