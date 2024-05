7 dicas para usar espelhos na decoração da casa

Os espelhos se destacam como elementos versáteis e poderosos na decoração de interiores. Capazes de ampliar espaços, refletir luz e adicionar profundidade aos ambientes, são ferramentas valiosas para criar espaços acolhedores e visualmente impactantes.

Confira, a seguir, sete dicas para usá-los na decoração da sua casa, aproveitando ao máximo seu potencial estético e funcional!

1. Amplie espaços pequenos

Espelhos são excelentes aliados para aumentar visualmente espaços pequenos. Posicionados estrategicamente, refletem a luz natural, criando sensação de amplitude e luminosidade. Porém, eles também combinam bem com espaços maiores, porque trazem profundidade. “Vejo [os espelhos] como um toque ideal para cômodos mais lineares e de comprimento expressivo”, analisa a arquiteta Marta Martins.

2. Crie um ponto focal

Escolha um espelho grande e decorativo com uma moldura chamativa para transformar uma parede vazia em um destaque impressionante. Ao posicionar o item estrategicamente, você pode refletir elementos arquitetônicos e detalhes decorativos, ampliando visualmente o espaço e adicionando profundidade. Além disso, combine com iluminação adequada para realçar ainda mais o seu ponto focal e criar uma atmosfera acolhedora e sofisticada.

3. Reflita a beleza

Posicione espelhos estrategicamente para refletir vistas bonitas ou obras de arte em sua casa. “Consideramos que as obras de arte são uma janela para a alma do espaço e elas não estão restritas às pinturas de quadros, mas também englobam fotografias, esculturas, objetos e móveis antigos e contemporâneos. À medida que o ambiente incorpora a essência do morador, a sensação de conforto e familiaridade se intensificam”, afirmam as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, sócias à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

Invista em espelhos com formatos inovadores para os ambientes (Imagem: iamsuleyman | Shutterstock)

4. Invista em formatos inovadores

Além de sua função prática de refletir a luz e ampliar visualmente o ambiente, os espelhos podem adicionar personalidade e estilo únicos aos espaços. Optar por formatos incomuns, como redondos, ovais, hexagonais ou até mesmo assimétricos, permite criar pontos focais interessantes e trazer um toque de originalidade ao décor.

5. Use espelhos em áreas inesperadas

Além de banheiros e quartos, considere usar espelhos em áreas pouco comuns, como corredores, escadas ou até mesmo em cozinhas. Assim, você cria ilusões de ótica interessantes e inesperadas, fazendo com que os ambientes pareçam maiores e mais arejados do que realmente são.

6. Combine diferentes texturas

Misturar diferentes texturas de espelhos na decoração adiciona uma camada extra de interesse visual e profundidade aos seus espaços. Ao incorporar peças com acabamentos variados, como bisotês, retrôs, acetinados ou texturas gravadas, é possível criar um ambiente rico e dinâmico que cativa o olhar e oferece uma experiência sensorial única.

7. Consulte um especialista em decoração

Se você estiver buscando uma abordagem mais personalizada e profissional na utilização de espelhos na decoração da sua casa, considere contratar um designer de interiores ou consultor de decoração. “O profissional especializado interpreta o ambiente, define as prioridades e harmoniza os elementos decorativos de forma técnica, criando percepções e transformando o local em um verdadeiro espaço acolhedor”, afirma a designer de interiores Monica Pajewski.