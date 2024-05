12 dicas para se preparar para o vestibular

Preparar-se com antecedência para o vestibular ou Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma estratégia fundamental para alcançar um bom desempenho nessas importantes provas. O período que antecede os exames oferece aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais, revisar conteúdos e aprimorar técnicas de estudo.

Por isso, separamos algumas dicas que vão te ajudar a melhorar o rendimento nos estudos e entrar para a tão sonhada universidade. Confira!

1. Determine um horário para estudar

Crie uma rotina de estudos. Se você ainda vai à escola ou trabalha, considere um período de, no máximo, 4 horas de estudo. Mais do que isso pode não ser produtivo.

2. Não estude uma única matéria por dia

Defina os assuntos a serem estudados e divida-os em blocos. Tente estudar uma hora para cada matéria. Faça intervalos entre elas, se alimente e volte para outra.

3. Trace um plano de estudos

Tenha como base o programa e o conteúdo informado no manual do vestibular.

4. Informe-se sobre a concorrência e nota de corte do curso

Isso ajuda a ter uma ideia do quanto deverá se dedicar para a prova.

5. Foque as disciplinas que são mais difíceis para você

Concentre-se nas disciplinas nas quais você tem mais dificuldade ou nas que têm mais peso para o seu curso. Contudo, não esqueça da Língua Portuguesa, que tem peso considerável em qualquer área.

Praticar com simulados ajuda o estudante a conhecer a prova (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

6. Utilize provas anteriores para praticar

Aproveite para praticar com provas de vestibulares anteriores e simulados. O ideal é simular com tempo máximo para terminar, igual ao vestibular. Dessa forma, você conhece o tipo de prova e sabe o tempo que leva para responder.

7. Tire suas dúvidas

Esclareça, sempre que possível, as dúvidas para não ficarem acumuladas.

8. Leia bastante

Não leia apenas as apostilas e os livros de literatura que caem na prova do vestibular, mas também jornais, revistas, histórias em quadrinhos, sites etc. Perguntas sobre atualidades são comuns nas provas.

9. Organize as tarefas

Para quem está tentando conciliar a escola com a preparação para o vestibular, é importante manter tarefas e trabalhos escolares em dia, pois isso pode atrapalhar o foco nos estudos.

10. Tenha uma alimentação equilibrada

Alimentação saudável, exercício físico e descanso são tão importantes quanto os estudos.

11. Visite bibliotecas públicas

Se você acha que precisa comprar vários livros para essa fase de estudos, está enganado. As bibliotecas públicas estão disponíveis para ajudá-lo nesse momento. Livros didáticos e de literatura, apostilas de cursinho, revistas e jornais podem ser consultados localmente ou levados para casa por empréstimo (dependendo das regras da biblioteca). Além disso, esse tipo de espaço é muito favorável ao estudo, pois costuma ser silencioso e ajuda na concentração.

12. Dedique um tempo aos amigos

Reserve ao menos um dia da semana para ver os amigos, nem que seja de maneira on-line. Conversar também é bom para saber o que “está acontecendo no mundo” e esquecer um pouco a tensão da prova.