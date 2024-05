5 receitas incríveis com laranja para incluir a fruta na dieta

A laranja, com sua cor vibrante e sabor cítrico refrescante, é uma fruta amplamente apreciada também por seus inúmeros benefícios para a saúde. Rica em vitaminas, minerais e compostos bioativos, ela oferece vantagens que promovem o bem-estar geral do corpo.

A seguir, confira 5 receitas incríveis que incorporam a laranja de maneiras deliciosas, proporcionando uma maneira saborosa e nutritiva de incluir essa fruta em sua alimentação diária.

Salmão grelhado com molho de laranja

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 laranja

Raspa de 1 laranja

2 colheres de sopa de mel

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de laranja, a raspa de laranja, o mel e o alho picado. Em um recipiente, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, grelhe o peixe pincelando com o molho de laranja, até que esteja cozido ao seu gosto. Sirva em seguida regado com o molho restante.

Bolo de laranja fit

Ingredientes

2 ovos

Suco de 1 laranja

4 colheres de sopa de leite em pó desnatado

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em

Raspas de laranja a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata levemente os ovos com o açúcar até ficar homogêneo. Adicione o suco e as raspas de laranja, o leite em pó, a farinha de aveia e o amido de milho. Misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Espetinhos de frango com laranja e pimentão

Ingredientes

500g de peito de frango cortado em cubos

Suco de 2 laranjas

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 cebola cortada em cubos

Sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de laranja com sal, páprica e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos alternando cubos de frango, pimentão e cebola. Regue os espetinhos com o molho de laranja e deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Grelhe-os em uma churrasqueira ou frigideira em fogo médio até que o frango esteja cozido e os legumes estejam levemente dourados. Sirva em seguida.

Frango assado com laranja e alecrim (Imagem: DariaKM | Shutterstock)

Frango assado com laranja e alecrim

Ingredientes

1 frango inteiro (aproximadamente 1,5 kg), limpo e sem vísceras

inteiro (aproximadamente 1,5 kg), limpo e sem vísceras Suco de 1 laranja

4 dentes de alho picados

4 ramos de alecrim

Azeite, sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, misture o alho picado, o suco de laranja, as folhas de alecrim, o azeite de oliva, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino, formando uma pasta. Com cuidado, solte a pele do frango, sem a remover completamente, e espalhe a pasta de tempero por baixo da pele e sobre a carne do frango. Amarre as pernas do frango com um barbante de cozinha para manter a forma durante o cozimento. Disponha-o em uma assadeira e regue-o com um fio de azeite de oliva. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido. Asse por cerca de 1 hora, ou até que o frango esteja cozido e dourado. Após, remova o papel-alumínio e deixe o frango dourar por mais alguns minutos no forno, se desejar uma pele mais crocante. Retire do forno e deixe-o descansar por alguns minutos. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com laranja e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida

2 laranjas descascadas e cortadas em cubos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/4 de xícara de cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, orégano, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a lentilha, os cubos de laranja, as folhas de espinafre e a cebola-roxa. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, o orégano, o tomilho e a pimenta-do-reino para fazer o molho. Regue a salada com o molho e misture bem. Sirva em seguida.