5 saladas proteicas para começar a semana

As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do corpo e, apesar de serem associadas às carnes, também podem ser encontradas em ingredientes vegetais, que desempenham funções essenciais no organismo. “[As proteínas] são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, explica a nutricionista Alessandra Luglio.

No entanto, se você ainda não sabe como incluir o nutriente na dieta, uma boa alternativa é apostar nas saladas, que são versáteis, práticas de fazer e saborosas. A seguir, confira algumas opções para você testar em casa!

Salada de grão-de-bico com pepino, tomate e pimentão

Ingredientes

400 g de grão-de-bico cozido e sem casca

2 pepinos cortados em rodelas

cortados em rodelas 2 tomates sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de vinagre

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, os tomates, o pimentão e a cebola e misture. Tempere com o vinagre, o suco de limão, o azeite e o sal. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Salada de mix de folhas com queijo e nozes

Ingredientes

50 g de mix de folhas (alface, acelga e rúcula)

50 g de queijo feta cortado em cubos

feta cortado em cubos 1 colher de sopa de azeite

30 g de nozes picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o mix de folhas e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Adicione as nozes e o queijo e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com sardinha

Ingredientes

125 g de sardinha enlatada, sem espinhas e picada

enlatada, sem espinhas e picada 1 xícara de chá de lentilha cozida

1 cenoura descascada e ralada

3 folhas de alface-americana cortadas em tiras

1/2 xícara de chá de salsão cortado em cubos

1 tomate sem sementes e picado

100 g de queijo minas cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, a cenoura, a alface, o salsão, o tomate e o queijo e misture. Adicione a sardinha e tempere com azeite, vinagre e sal. Sirva em seguida.

Salada de feijão-branco com rúcula (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Salada de feijão-branco com rúcula

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido

Folhas de 1 maço de rúcula

1 cebola-roxa descascada e picada

2 tomates cortados em fatias

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, as folhas de rúcula, a cebola-roxa, os tomates e o pimentão e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite e o mel e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada de quinoa com vegetais

Ingredientes

80 g de quinoa

300 ml de água

2 xícaras de chá de repolho picado

1 cenoura descascada e ralada

1 pepino cortado em cubos

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, coloque o repolho, a cenoura e o pepino em um recipiente e tempere com azeite, vinagre e sal. Após, junte a quinoa e mexa para incorporar. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.