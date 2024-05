8 queijos menos calóricos para quem está de dieta

Quem está de dieta não precisa eliminar o queijo da alimentação, pois existem opções leves que podem contribuir para a perda de peso e favorecer a saúde. Com baixo teor calórico e ricos em proteínas, eles ajudam a promover a sensação de saciedade e a controlar o apetite. Além disso, contêm nutrientes essenciais como cálcio e vitamina D, importantes para a saúde óssea. A seguir, confira oito opções!

1. Ricota

A ricota é uma excelente escolha para quem está de dieta. Com textura suave e sabor delicado, ela é produzida a partir do soro do leite, resultando em um queijo com baixo teor de gordura. Além disso, é rica em cálcio e proteínas.

“A ingestão adequada de proteínas é vital para sustentar a saúde óssea e garantir sua estruturação adequada, juntamente a outros nutrientes essenciais”, explica a Dra. Iana Mizumukai de Araújo, nutricionista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).

Mas por que escolher a ricota? Por ter cerca de 140 calorias em 100 gramas, ela pode ser utilizada em diversas receitas, desde saladas até sobremesas leves, sem adicionar muitas calorias ao seu prato.

2. Cottage

Esse queijo granuloso é famoso por seu baixo teor calórico e alto conteúdo proteico. Com apenas 98 calorias em 100 gramas, o cottage se mostra como uma boa opção alternativa para lanches rápidos e refeições leves. Por ser versátil, ele pode ser combinado com frutas, legumes e até usado em preparações culinárias, ajudando a manter a dieta equilibrada e saborosa.

3. Queijo de cabra

Outra opção menos calórica é o queijo de cabra. Com cerca de 70 calorias em uma porção de 28 gramas, também apresenta uma digestão mais fácil em comparação aos queijos de leite de vaca. Embora tenha um gosto mais intenso, pode ser uma deliciosa adição a saladas e pratos gourmets, proporcionando um toque a mais sem pesar na balança.

4. Muçarela de búfala

A muçarela de búfala é interessante para quem está controlando as calorias, pois tem aproximadamente 80 calorias em 28 gramas. Além de ser saborosa e cremosa, ela é rica em proteínas e pode ser usada em salada caprese, pizzas light e sanduíches naturais.

5. Queijo minas frescal

O minas frescal, típico brasileiro, tem 240 calorias em 100 gramas, sendo um queijo fresco, leve e muito versátil. É uma excelente fonte de proteínas e cálcio, ideal para consumo no café da manhã ou lanches intermediários.

O queijo feta tem origem grega e é muito saboroso (Imagem: picturepixx | Shutterstock)

6. Queijo feta

Este queijo de origem grega, com cerca de 75 calorias em uma porção de 28 gramas, é uma escolha menos calórica e saborosa. Tradicionalmente feito a partir de leite de ovelha ou uma mistura de leite de ovelha e cabra, tem sabor distintivo e sua textura ligeiramente granulosa. Além de ser relativamente baixo em calorias, oferece vários benefícios nutricionais.

Contém aproximadamente 4 gramas de proteínas por porção de 28 gramas. Essas proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos musculares. Em termos de gordura, contém cerca de 6 gramas por porção; e com 94 mg por porção, o fósforo no feta trabalha em conjunto com o cálcio para fortalecer os ossos.

7. Queijo quark

O queijo quark, comum na Europa, tem uma textura semelhante ao iogurte e é bastante nutritivo. Com aproximadamente 60 calorias em 100 gramas, é perfeito para quem busca uma alimentação equilibrada, por ser extremamente versátil, rico em proteínas e pobre em gorduras.

8. Queijo parmesão light

E quanto ao parmesão, é possível consumir sem culpa? Sim, se optar pela versão light. Com cerca de 20% menos calorias que o parmesão convencional, ele pode ser uma excelente alternativa. Também contém boas quantidades de cálcio, fósforo e vitamina B12, nutrientes importantes para a saúde óssea e a produção de energia no corpo.

De acordo com Rodrigo Neves, endocrinologista, a vitamina B12 tem papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso. “A quantidade necessária para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia). Mas claro que essa quantidade de manutenção é bem menor que a dose de correção da deficiência. A falta dessa vitamina pode levar a problemas sérios de saúde, e os sintomas podem se manifestar de maneira gradual”, explica.