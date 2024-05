6 receitas práticas e saborosas de sucos detox

Os exercícios físicos são uma excelente maneira de movimentar o corpo e manter a saúde do organismo em dia; por isso, estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Não é à toa que, conforme dados do Numbeo, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Statista, o país ocupa o segundo lugar no ranking mundial da população que mais frequenta a academia.

No entanto, apesar de a prática de atividade física ser importante, ela precisa ser combinada com uma rotina saudável, e isso inclui uma alimentação balanceada. Nesse sentido, os sucos detox são uma boa pedida, pois aumentam a energia do corpo e possuem efeito antioxidante, como explica Polly Rocha, nutricionista parceira da TotalPass, aplicativo de solução de saúde integrada.

A nutricionista explica que os “alimentos antioxidantes são responsáveis por ajudar a deixar o organismo livre dos radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e colaborando com a eliminação de toxinas do corpo”.

Polly Rocha reforça que os sucos detox são preparados com base em alimentos nutritivos e ricos em vitaminas e fibras. “São uma ótima escolha para quem não tem o costume de ingerir uma variedade de legumes e verduras”, afirma a profissional. Considerando isso, confira 6 receitas de sucos detox para você incluir no seu dia a dia!

1. Suco de maçã com gengibre

O gengibre ajuda a acelerar o metabolismo, o que é útil para quem busca perder peso. Essa raiz também é rica em antioxidantes e possui propriedades anti-inflamatórias que fortalecem o sistema imunológico. Já a maçã contém fibras que auxiliam no controle da glicemia. Além disso, ambos são conhecidos por promover a digestão saudável, reduzindo o desconforto.

“É uma opção bastante indicada para quem está precisando melhorar a imunidade e reduzir a sensação de inchaço. Por contribuir com a aceleração do metabolismo, é indicado tomar antes dos treinos ou pela manhã”, explica a nutricionista.

Ingredientes

Suco de 1 laranja

300 ml de água

4 maçãs sem sementes e picadas

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o suco de laranja e a água e bata até triturar bem a fruta. Adicione o gengibre e as pedras de gelo e bata novamente para misturar. Sirva em seguida.

2. Suco de uva com chia

As uvas são ricas em antioxidantes, como os flavonoides e o resveratrol, que podem ajudar a combater os danos causados pelos radicais livres no organismo, auxiliando na prevenção de doenças crônicas. Por sua vez, as sementes de chia fornecem ácidos graxos ômega 3, proteínas e cálcio, além de serem uma excelente fonte de fibras, que promovem sensação de saciedade e auxiliam no controle do apetite.

“É uma opção para quem busca emagrecer e para aqueles que possuem uma rotina ativa, pois a chia ajuda na saúde digestiva e a prevenir problemas como a constipação. A uva é uma fruta muito rica em vitamina C e vitamina K e, também, em minerais como o potássio. Além disso, o resveratrol também pode contribuir para a saúde do coração”, afirma a profissional.

Ingredientes

100 g de iogurte sem sabor

1 colher de chá de chia

1 1/2 colher de sopa de melado de cana

300 ml de suco de uva integral sem açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia e o suco de uva, tampe e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira a mistura para o liquidificador, junte o iogurte e o melado de cana e bata por 2 minutos. Sirva em seguida.

Suco de couve com laranja (Imagem: Fischeron | Shutterstock)

3. Suco de couve com laranja

De acordo com Polly Rocha, a laranja cumpre um excelente papel como fonte de vitamina C, essencial para a saúde do sistema imunológico, além de promover a absorção de ferro e atuar como antioxidante. Já a couve, além de antioxidantes, possui compostos anti-inflamatórios, como os flavonoides e os carotenoides, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Ainda, é rica em fibras, que auxiliam na digestão e previnem problemas como a constipação.

“Esse suco é um clássico, é uma boa pedida para o calor e ambos os ingredientes fornecem vitaminas e minerais essenciais, como potássio, folato, vitamina K e vitamina A”, complementa.

Ingredientes

Suco de 1 limão

Suco de 1 laranja

400 ml de água de coco

1 folha de couve-manteiga picada

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os sucos de laranja e limão. Adicione a água de coco, a couve-manteiga, o gengibre, as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

4. Suco de limão com gengibre e hortelã

O limão é conhecido por estimular a produção de bile no fígado, sendo capaz de melhorar a digestão. Além disso, a fruta é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, ajuda a combater infecções e é importante para a saúde da pele.

Tanto o gengibre como a hortelã têm propriedades anti-inflamatórias naturais e são ingredientes que ajudam a controlar o apetite e reduzir a vontade de comer em excesso. Por fim, a raiz é benéfica para pessoas que sofrem de enjoo, pois auxilia a controlar a sensação de náuseas.

“O suco detox de limão com gengibre e hortelã é uma combinação refrescante e saudável que oferece diversos benefícios para a saúde. É uma bebida capaz de promover uma digestão saudável, melhora no sistema imunológico, desinflamação, entre outros benefícios”, diz Polly Rocha.

Ingredientes

Suco de 2 limões

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Folhas de hortelã a gosto

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o gengibre e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

5. Suco de morango

Ricos em antioxidantes, os morangos são uma excelente fonte de vitamina A, C, ácido fólico e minerais como o potássio, importantes para o combate aos radicais livres no organismo, reduzindo o risco de doenças crônicas e promovendo a saúde da pele.

“O consumo regular de morangos tem sido associado a uma redução do risco de doenças cardiovasculares devido ao teor de antioxidantes e fibras, que ajudam a manter os níveis de colesterol sob controle”, explica a especialista.

Ingredientes

Suco de 1 limão

5 morangos cortados em rodelas

2 folhas de hortelã

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de semente de linhaça

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão e os morangos e bata bem. Adicione as folhas de hortelã, o gengibre e a linhaça e bata novamente até incorporar. Sirva em seguida com gelo.

6. Suco de melancia e pepino

A melancia é conhecida por seu alto teor de água e antioxidantes, como o licopeno, que promovem a saúde cardíaca e combatem os radicais livres. Já o pepino, além de ser baixo em calorias, é uma fonte de vitaminas, minerais e fibras, contribuindo para a saúde digestiva e a regulação da pressão arterial.

Ingredientes

2 xícaras de chá de melancia sem sementes e picada

1 pepino descascado e picado

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã a gosto

1/2 xícara de chá de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Por André Gravatin e Redação EdiCase