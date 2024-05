6 receitas para ajudar a aumentar a massa muscular

Além do treino adequado, o consumo de alimentos ricos em proteínas e nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos músculos é essencial para obter bons resultados na academia. “A refeição deve conter nutrientes que garantam o fornecimento adequado de energia, para aumentar a força e a resistência muscular, evitando o catabolismo proteico, saciando a fome e prevenindo a hipoglicemia durante o treino”, explica a nutricionista Emanuelle Esteves.

Pensando nisso, confira 6 receitas deliciosas e fáceis de fazer que vão ajudar no processo de ganho de massa muscular. Com ingredientes nutritivos e preparo simples, elas são ideais para quem quer se alimentar de forma saudável e gostosa sem abrir mão dos objetivos!

Crepioca de escarola

Ingredientes

1 ovo

1 clara de ovo

1 colher de sopa de água

2 colheres de sopa de polvilho doce

1 colher de sopa de polvilho azedo

1 xícara de chá de escarola fatiada

1 dente de alho picado

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione a escarola e o sal e refogue até murchar. Reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, despeje a mistura em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, e cozinhe até dourar. Vire a massa do outro lado e deixe dourar. Adicione a escarola refogada sobre a crepioca e sirva em seguida.

Panqueca de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

1 banana

2 ovos

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo de coco. Despeje a massa e frite até dourar. Vire a massa e aguarde dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Isca de frango com legumes (Imagem: 5ph | Shutterstock)

Iscas de frango com legumes

Ingredientes

1 peito de frango cortado em tiras

1 colher de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de cebola picada

1 xícara de chá de vagem picada

1 pimentão amarelo picado

amarelo picado 1 pimentão vermelho picado

1 colher de sopa de alho-poró picado

Cebolinha cortada em viés, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as tiras de frango com sal e pimenta-do-reino e reserve. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o frango à panela e deixe dourar. Adicione a vagem e os pimentões e refogue até que fiquem macios. Por último, acrescente o alho-poró e aguarde murchar. Finalize com a cebolinha e sirva imediatamente.

Omelete de espinafre com queijo cottage

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre por 3 minutos. Tempere com sal e reserve. Bata os ovos em uma tigela e adicione o espinafre, o queijo cottage, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura na frigideira na mesma frigideira e leve ao fogo médio. Cozinhe até que esteja firme e dourada. Sirva em seguida.

Purê de abóbora com frango desfiado

Ingredientes

1 kg de abóbora sem casca e cortada em cubos

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a abóbora com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Depois, escorra a abóbora e transfira para um recipiente. Amasse com um garfo até obter um purê. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o frango desfiado. Refogue por mais 3 minutos. Acrescente o purê de abóbora e o caldo de legumes. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por alguns minutos em fogo baixo até o purê ficar espesso. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com feijão-preto e abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 200 g de feijão-preto cozido e sem o caldo

1 abacate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/4 de xícara de chá de coentro fresco picado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa, o feijão-preto, o abacate, o milho-verde e o coentro. Regue com o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem para combinar todos os ingredientes. Sirva em seguida.