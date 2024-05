5 receitas fit com banana fáceis de fazer

Você sabia que a banana é uma excelente fonte de energia para seus treinos? Seja como lanche pré ou pós-treino, essa fruta versátil ajuda a manter sua dieta equilibrada e seu desempenho nos exercícios em alta. Descubra como preparar cinco receitas fáceis e nutritivas para inserir na dieta que vão potencializar sua rotina de atividades!

Chips de banana

Ingredientes

2 bananas-da-terra

1 colher de sopa de óleo de coco

Sal a gosto

Modo de preparo

Corte as bananas-da-terra em rodelas bem finas, depois pincele com óleo de coco e polvilhe sal. Coloque todas em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 150 °C por aproximadamente 25 minutos, virando as rodelas na metade do tempo, até ficarem crocantes. Deixe esfriar e sirva.

Muffin de banana e linhaça

Ingredientes

2 bananas maduras

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 xícara de chá de farinha de linhaça

2 ovos

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de mel

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Unte forminhas para muffins com óleo de coco e reserve. Em um recipiente, amasse as bananas e misture com os ovos, a essência de baunilha e o mel. Adicione as farinhas e o fermento, misturando até obter uma massa homogênea. Após, despeje a massa nas forminhas e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos ou até dourar. Deixe esfriar e sirva!

Pudim de chia com banana

Ingredientes

1 banana madura

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a banana e adicione a chia, o leite de amêndoas, a baunilha e o mel. Misture até ficar homogêneo e deixe descansar por 5 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que a chia grude. Tampe o recipiente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva gelado.

Sorvete de banana com iogurte (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Sorvete de banana com iogurte

Ingredientes

3 bananas maduras descascadas e congeladas

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Coloque as bananas congeladas e descascadas no processador de alimentos. Adicione o iogurte, a canela e a baunilha. Bata até obter uma mistura cremosa. Sirva imediatamente ou leve ao congelador por mais 30 minutos para uma consistência mais firme. Depois, é só aproveitar!

Mingau de banana e aveia

Ingredientes

1 banana madura amassada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a aveia e o leite. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a engrossar, adicione a banana amassada e continue mexendo. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos ou até atingir a consistência desejada. Em seguida, retire do fogo, adicione o mel e a canela e misture bem. Sirva quente.