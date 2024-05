6 receitas de chás funcionais para ajudar a eliminar peso

Os chás são ótimos para aquecer o corpo nos dias mais frios e melhorar a saúde. Além disso, eles também auxiliam na perda de peso e ajudam no bom funcionamento do corpo, devido às propriedades das ervas, plantas e frutas. Por isso, selecionamos para você algumas receitas funcionais. Confira!

Chá de morango, framboesa e maçã

Ingredientes

1/2 xícara de chá de morangos fatiados

1/2 xícara de chá de framboesa

2 fatias de maçã

3 canelas em pau

3 anises-estrelados

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, adicione os morangos, a framboesa, a maçã, a canela e os anises-estrelados. Deixe o chá ferver por mais 10 minutos. Após esse período, desligue o fogo e tampe a panela por 15 minutos. Coe a bebida e sirva a seguir.

Chá branco com manjericão e laranja

Ingredientes

5 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá branco

5 folhas de manjericão

5 cravos-da-índia

Suco de 2 laranjas

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e coloque o chá branco, as folhas de manjericão e os cravos-da-índia. Tampe a panela por 5 minutos. Depois, coe a bebida, adicione o suco de laranja e sirva a seguir.

Chá preto com limão e canela (Imagem: Prapat Aowsakorn | Shutterstock)

Ingredientes

Chá preto com limão e canela

3 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá preto

Suco de 2 limões

2 canelas em pau

700 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e os paus de canela e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o chá preto. Tampe a panela por 10 minutos. Coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva ainda quente.

Chá de limão com salsinha e gengibre

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 rodelas de limão

2 fatias finas de gengibre

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a salsinha e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, diminua o fogo e acrescente as rodelas de limão, as fatias de gengibre e a canela. Deixe o chá no fogo baixo por mais 15 minutos. Depois, desligue o fogo e tampe a panela por 10 minutos. Coe a bebida e sirva.

Chá de gengibre com laranja e hortelã

Ingredientes

1 dente de alho

1 fatia de gengibre

Casca de 1 laranja

1 canela em pau

1 colher de chá de folhas de hortelã picadas

picadas 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a casca da laranja, o alho, o gengibre e a canela e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e tampe a panela por 10 minutos. Coe e sirva a seguir.

Chá de hibisco com laranja e canela

Ingredientes

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

2 paus de canela

Casca de 1 laranja

Mel a gosto

500ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água e adicione as flores de hibisco, a canela e a casca de laranja. Deixe em infusão por aproximadamente15 minutos. Coe e adicione mel a gosto. Sirva em seguida.