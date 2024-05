5 dicas para garantir a saúde do seu animal de estimação

Prezar pela saúde do animal de estimação faz parte de uma rotina de cuidados e amor que o tutor adota assim que assume a responsabilidade como “pai ou mãe de pet”. Assim, atentar-se a possíveis doenças e manter-se alerta a sinais fora do comum são alguns dos muitos deveres como os responsáveis legais.

Além disso, é importante ter em mente quais são as principais formas de cuidado para proporcionar uma vida saudável e longa ao seu melhor amigo. Pensando nisso, Aline Lex, CEO da Zazuu, startup que oferece procedimentos veterinários e cuidados com pets em casa, aponta quais são as principais formas de manter uma rotina saudável. Confira abaixo!

1. Vacinação em dia

As vacinas são uma parte crucial dos cuidados de saúde preventiva para os pets. Elas ajudam a proteger nossos amigos peludos contra uma série de doenças graves e potencialmente fatais. Certifique-se de seguir o cronograma de vacinação recomendado pelo veterinário e mantenha as vacinas atualizadas.

2. Cuidados regulares com a saúde

Assim como nós, os pets precisam de cuidados regulares para manter sua saúde em dia. Isso inclui fornecer uma dieta balanceada e nutritiva, exercícios adequados, higiene dental e controle de parasitas, como pulgas e carrapatos. Estabeleça uma rotina de cuidados e faça visitas regulares ao veterinário para avaliações.

É importante manter as consultas de rotina ao veterinário e exames preventivos (Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock)

3. Exames preventivos

Além das visitas de rotina ao veterinário, é importante realizar exames preventivos para detectar precocemente qualquer problema. Exames de sangue, urina, fezes, radiografia e ultrassom podem ajudar a identificar doenças ou condições de saúde antes mesmo de surgirem os sintomas. Com o avançar da idade, cresce a importância em relação a exames de imagem e do coração. Converse com o veterinário sobre quais exames são recomendados para o seu pet e com que frequência eles devem ser realizados.

4. Atenção aos alertas

Esteja atento aos sinais de alerta que possam indicar problemas, como mudanças no apetite, comportamento ou peso, dificuldade para respirar, vômitos, diarreia, entre outros. Se notar qualquer alteração preocupante, não hesite em contatar um veterinário.

5. Ambiente seguro e livre de riscos

Mantenha o ambiente onde seu pet vive seguro e livre de riscos. Isso inclui produtos de limpeza e qualquer tipo de substâncias tóxicas fora do alcance, garantir que não tenha acesso a objetos pequenos que possam ser engolidos e o proteger de áreas perigosas, como piscinas ou locais com produtos químicos.

Por Bianca Fieri