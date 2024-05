8 raças de cachorro que só parecem bravas

No mundo animal, há raças de cachorros que se destacam pela aparência intimidadora e que podem parecer bravos à primeira vista. No entanto, na verdade, são extremamente dóceis e amigáveis quando criadas adequadamente em um ambiente amoroso e estimulante. Isso porque o comportamento e temperamento são influenciados pela criação, socialização e treinamento.

Por isso, abaixo, conheça 8 raças de cachorro que só aparentam ser bravas!

1. Staffordshire bull terrier

O staffordshire bull terrier tem uma natureza gentil e amorosa (Imagem: MDavidova | Shutterstock)

Originário da Inglaterra, o staffordshire bull terrier foi inicialmente criado para rinhas de cães. Hoje, é conhecido por sua natureza gentil e amorosa, além da lealdade e disposição para agradar. Ele possui um físico musculoso e compacto, com uma expressão facial que pode parecer intimidadora para alguns, mas, na verdade, ele é carinhoso e afetuoso, especialmente com crianças.

2. Buldogue americano

O buldogue americano é leal e tem um temperamento gentil (Imagem: Golland | Shutterstock)

Descendente dos antigos buldogues usados em combates contra touros, o buldogue americano é originário dos Estados Unidos. Ele é conhecido por sua lealdade e temperamento gentil. Possui uma estrutura física robusta e uma expressão facial que pode colocar medo em algumas pessoas, mas é geralmente um cão calmo, paciente e excelente para famílias.

3. Rottweiler

O rottweiler é um animal muito corajoso e fiel a quem ama (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o rottweiler foi usado como cão de guarda e gado. Ele tem um corpo musculoso e compacto, com uma expressão facial que pode amedrontar alguns. Apesar de sua aparência imponente, ele é conhecido por ser leal, corajoso e protetor de sua família. Com uma socialização adequada, pode se dar bem com outros animais e crianças.

4. Doberman

O doberman é uma raça extremamente inteligente (Imagem: Jelizaveta Karakaja | Shutterstock)

Criado na Alemanha como cão de guarda, o doberman é uma raça altamente inteligente, enérgica e leal. Possui uma aparência atlética e elegante, com uma expressão séria. É protetor de sua família e muito afetuoso. Além disso, se torna amigável com estranhos quando devidamente socializado.

5. Boxer

O boxer é conhecido por sua grande energia e personalidade brincalhona (Imagem: ibanezfilm | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o boxer era usado em caçadas e como cão de guarda. É uma raça conhecida por sua grande energia, personalidade brincalhona e lealdade inabalável. Possui uma aparência musculosa e uma expressão facial animada, mas é um cachorro extremamente amigável, especialmente com crianças. Inclusive, muitas vezes é descrito como um “eterno filhote”.

6. Bullmastiff

O bullmastiff é conhecido por ser gentil e protetor (Imagem: Inna Astakhova | Shutterstock)

Criado na Inglaterra para proteger propriedades de caçadores, o bullmastiff é um cachorro de grande porte com uma presença imponente. Apesar de sua aparência intimidadora, é conhecido por sua natureza gentil e protetora. É extremamente leal à sua família e geralmente calmo e relaxado em casa.

7. Staffordshire terrier americano

O staffordshire terrier americano é conhecido por ser extremamente dócil (Imagem: Kalmar Peter | Shutterstock)

O staffordshire terrier americano é um cachorro originário dos Estados Unidos, onde foi criado para combate. Todavia, é conhecido por ser extremamente amigável, especialmente com crianças. Possui um físico musculoso e uma expressão facial confiante, mas é gentil, leal e carinhoso com sua família.

8. Mastim napolitano

O mastim napolitano tem uma aparência poderosa e imponente (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock)

Originário da Itália, o mastim napolitano era usado como cão de guerra na Roma Antiga. É uma raça de grande porte com uma aparência poderosa e imponente. Apesar de sua reputação como um cachorro de guarda, é conhecido por ser calmo, afetuoso e protetor. Com a socialização adequada, pode ser um companheiro leal e amoroso com pessoas e outros animais.