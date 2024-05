Veja as datas de inscrição e prova do Enem 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um marco significativo no cenário educacional brasileiro, determinando o acesso ao ensino superior a milhões de estudantes em todo o país. Com a divulgação do calendário completo para o Enem 2024 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), as datas para participação neste importante processo seletivo são, agora, conhecidas.

Entre os dias 27 de maio e 3 de junho, os estudantes poderão realizar a inscrição para a prova por meio do site oficial do Inep. Neste contexto, compreender o calendário do Enem e o sistema de notas associado a ele torna-se fundamental para os candidatos que almejam ingressar no ensino superior.

Datas das provas e como se preparar

As provas do Enem 2024 acontecerão nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, serão cobradas questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Na segunda etapa, será a vez de Matemática e Ciências da Natureza.

O coordenador do ensino médio do Colégio Marista Santa Maria, Sandro Coelho, alerta que a preparação deve começar desde o início do ano. “O Enem requer uma estratégia de estudo abrangente, incluindo a capacidade de contextualizar informações. Por isso, incentivamos nossos alunos a estudar e refletir criticamente sobre os fatos, tanto dentro quanto fora da sala de aula”, pondera.

A nota do Enem oferece oportunidades diversas, incluindo acesso ao Sisu, Prouni e Fies (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

Notas do Enem

A nota alcançada nas provas pode ser usada de diversas formas, seja em programas como Sisu, Prouni ou Fies. Para quem almeja uma universidade pública, o caminho é o Sisu. Com o Prouni, é possível concorrer a uma bolsa de estudos de 50% até 100% em instituições privadas. O Fies é um sistema de financiamento do valor do curso que também é acessado por meio do Enem. Além disso, é possível tentar vagas no exterior, como em Portugal e outros países.

Na opinião da diretora do Marista Escola Social Irmão Lourenço, Andreia Aparecida Castro, o período do Enem promove reflexões importantes na vida dos jovens. “Para muito além das profissões, o exame ajuda o aluno a interpretar questões fundamentais da sociedade e do país e acessar programas que auxiliam a sua formação e desenvolvimento, e todo esse movimento contribui para seu projeto de vida”, avalia. A unidade atende gratuitamente crianças e adolescentes na Zona Leste de São Paulo.

Por Nathalie Maia