Decorar nossa casa não apenas adiciona um toque pessoal, mas também promove ambientes mais acolhedores e esteticamente agradáveis. Nesse sentido, criar um jardim vertical pode ser uma ótima maneira de deixar o lar mais aconchegante e trazer a natureza para mais perto de uma maneira prática.

Com a escolha cuidadosa dos materiais e um pouco de dedicação, é possível transformar qualquer espaço em um oásis verde. Por isso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas, compartilha 4 dicas para montar um jardim vertical em casa. Confira a seguir!

1. Escolha o local

Antes de saber como fazer um jardim vertical, é importante escolher o espaço para organizar essa estrutura. Independentemente do local, deve-se observar a incidência de luz no ambiente, uma vez que isso vai impactar diretamente o desenvolvimento das plantas.

Por exemplo, samambaias são mais adaptáveis a lugares com iluminação “meia-sombra” — necessitam de no mínimo 3 horas de sol por dia. Essas plantas também não podem receber muito vento, pois as folhas mais novas queimam nessa condição.

Cactos, petúnias e vincas-de-madagascar, por outro lado, são mais resistentes ou adaptáveis ao sol, muito indicadas para canteiros e outros espaços externos das residências.

2. Decida as plantas

Após determinar o espaço, o próximo passo é a seleção de plantas para o jardim. Como o seu desenvolvimento está ligado ao tipo de iluminação, é importante conhecer as características e as formas de cultivo de cada uma delas.

Para jardins verticais internos, trapoeraba roxa, dinheiro-em-penca, véu-de-noiva, antúrio, barba-de-serpente, costela-de-adão, além das samambaias, estão entre as mais adequadas para esse ambiente, pois não dependem de exposição solar direta.

Já para o ambiente externo, bromélia, lambari-roxo, jobia, begônia-asa-de-dragão, hera-inglesa, orquídea-grapete, lavandas, suculentas, bem como vinca-de-madagascar, petúnia e cactos, são muito apropriadas. Isso porque essas plantas gostam de sol e dependem mais de iluminação direta.

Nas varandas, os jardins verticais de macramê são sugestivos e modernos (Imagem: DimaBerlin | Shutterstock)

3. Defina a estrutura

A estrutura depende muito do espaço disponível para organizar o jardim. Em varandas de casas e apartamentos, os jardins verticais de macramê são bem sugestivos, conferindo modernidade ao espaço. Outra opção é organizar os vasos em suportes de ferro, visto que são fáceis de pregar e fixar os recipientes.

Uma opção viável para quem quer saber como fazer jardim vertical é construir a própria estrutura. Para quem prefere treliças amadeiradas, é possível adquirir os materiais de marcenaria indicados, como madeira, serras, lixadeiras e outras ferramentas, e confeccionar a sustentação.

Veja o passo a passo para fazer uma:

Escolha a madeira da sua preferência;

Determine a estrutura da treliça;

Calcule o número de ripas necessárias para montar a estrutura;

Faça a junção das ripas com parafuso de acordo;

Lixe as ripas;

Para dar um toque a mais de sofisticação e preservar a peça, passe verniz;

Fixe a treliça na parede com ajuda de uma parafusadeira multiuso e tenha brocas, buchas e parafusos para madeira e parede.

Para quem prefere pilares de grade ou ferro, existe a possibilidade de construir a estrutura usando utilizando ferragens, instrumentos de serralheria, como máquina de solda, esmerilhadeira e serra de corte. Para esse tipo, é recomendável ter um pouco mais de experiência com o manuseio dessas peças, além de um ajudante.

4. Organize o jardim vertical

Posicione os vasos com as plantas de acordo com a sua preferência. Eles podem ser instalados com pequenos ganchos ou sobre os pilares, a depender da estrutura escolhida para o jardim.

Também é possível colocar macramês fixados em ganchos para sustentar os vasos. Independentemente da opção, esse é o momento de caprichar na organização e dar um toque de criatividade. Se preferir, pode combinar as cores das plantas com a estrutura escolhida e a tonalidade da parede.

Por fim, é importante lembrar de sempre cuidar das plantas, trocando a terra, regando-as, entre outras precauções, para que elas fiquem sempre lindas e saudáveis e o seu espaço sempre bonito.

Por Wendy de Oliveira