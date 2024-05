Veja como a fisioterapia ajuda no tratamento de dores na coluna

A dor na coluna é mais comum do que se pensa e pode ser associada a diferentes situações, como a má postura, esforços repetitivos ou problemas mais sérios como hérnia de disco ou fraturas e tumores. O estilo de vida sedentário e maus hábitos nas atividades do dia a dia também estão entre as causas da doença.

“O tratamento para esse desconforto depende do tipo e da localização da dor e pode ser feito com o auxílio da fisioterapia, medicamentos e nos casos mais graves, cirurgia. A dor na coluna nunca deve ser ignorada e somente um especialista pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado”, explica o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.

Utilizar faixas e elásticos nos exercícios ajuda no fortalecimento da coluna (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)



Técnicas e recursos para cada caso

A partir da avaliação e orientação de um especialista é possível fazer um tratamento fisioterapêutico para dor lombar com a utilização de aparelhos e técnicas manuais para alívio da dor, exercícios terapêuticos que visam melhorar a funcionalidade para cada caso. É importante salientar que o tempo de tratamento pode variar de pessoa para pessoa e que as técnicas e recursos a serem utilizados também variam, mesmo tendo o mesmo diagnóstico.

“Podemos indicar exercícios de alongamento e fortalecimento utilizando faixas e elásticos, bem como exercícios de fortalecimento utilizando bola Suíça. O plano de tratamento e exercícios é individualizado para cada paciente. Por isso, a participação do fisioterapeuta é tão fundamental”, enfatiza Bernardo Sampaio.

Medidas para tratar e prevenir dores na lombar

Esse desconforto atinge uma grande parte da população, estando entre as principais causas de absentismo ao trabalho. Mesmo essa dor, na maioria dos casos, sendo benigna, pode ser incômoda e incapacitante. Pode degradar muito a qualidade de vida das pessoas. Mas, felizmente, na maioria dos casos, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que nos permitem tratar e prevenir o problema.

Por isso, o fisioterapeuta destaca a importância da prevenção, como prestar atenção na postura corporal no dia a dia, adotar estilo de vida saudável para evitar o sobrepeso, praticar atividade física regularmente e fazer alongamentos diários.

Por Julia Vitorazzo