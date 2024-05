5 dicas essenciais para cuidar de cabelos quimicamente tratados 

Muitas vezes, mudanças no cabelo, como coloração e alisamento, exigem o uso de produtos químicos que, embora proporcionem o visual desejado, podem deixar os fios mais debilitados. Esses tratamentos alteram a estrutura natural do cabelo, tornando-o mais suscetível a danos como ressecamento, quebra e perda de brilho. Portanto, para mantê-lo saudável e bonito após esses processos, é fundamental adotar cuidados especiais. Confira abaixo!

1. Não faça todas as químicas juntas

Evitar realizar múltiplos procedimentos químicos simultaneamente é crucial para a saúde capilar. A falta de intervalo adequado entre cada processo pode levar à quebra dos fios, conhecida como corte químico. É indispensável conceder um período de recuperação entre cada tratamento, evitando especialmente a combinação de descoloração e progressiva no mesmo dia. Mesmo que haja confiança no profissional, os riscos de resultados adversos são significativos.

2. Use acidificantes

Os acidificantes são cosméticos que ajudam a equilibrar o pH dos fios após processos químicos. Eles são essenciais para fechar as cutículas e manter os fios mais saudáveis. O mercado oferece uma variedade de opções de cremes e máscaras acidificantes com excelente custo-benefício.

3. Tenha produtos de reconstrução em casa

É fundamental contar com a presença de cosméticos de reconstrução em casa, para garantir o cuidado adequado após processos químicos. Tais itens são primordiais para restaurar a integridade dos fios depois de procedimentos agressivos. Felizmente, o mercado oferece uma ampla gama de opções, que variam de profissionais a produtos acessíveis, permitindo que todos tenham acesso a soluções eficazes para tratar suas madeixas.

Lavar o cabelo com água fria ajuda a selar as cutículas dos fios (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

4. Lave os fios com água fria

Lavar o cabelo com água fria é um hábito benéfico para a saúde capilar, pois auxilia na selagem das cutículas dos fios, proporcionando brilho e prevenindo danos. Após a lavagem com água morna, recomenda-se concluir o processo com um último enxágue utilizando água fria. Essa simples alteração na temperatura da água pode ter um impacto significativo na aparência e na saúde dos fios.

5. Invista em uma linha específica pós-química

Esses cosméticos são formulados com ingredientes especialmente selecionados para preservar a integridade dos cabelos e prolongar a vivacidade da cor. Para descoloridos ou coloridos, recomenda-se optar por um xampu sem sulfato ou pelos co-washes, que ajudam a evitar o desbotamento da cor. Após a progressiva, deve-se investir em hidratação e reconstrução intensas, com máscaras de tratamento enriquecidas com ativos reparadores para recuperar a saúde dos fios.

Por Matheus Laz

Educador técnico da Prohall Professional, marca de produtos capilares voltados para cuidado pessoal e estética