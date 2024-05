4 dicas para utilizar a mesa de centro na decoração

A mesa de centro é mais do que apenas um móvel; é um elemento crucial na decoração que pode transformar completamente a aparência de um espaço. O arquiteto Daniel Santana compartilha algumas dicas valiosas sobre como usar mesas de centro na decoração.

1. Escolha o tamanho certo

O tamanho da mesa de centro deve ser proporcional ao tamanho do sofá e do espaço disponível. Uma mesa muito grande pode fazer o espaço parecer apertado, enquanto uma muito pequena pode parecer deslocada.

2. Considere a altura

A altura da mesa de centro deve ser igual ou ligeiramente inferior à altura do assento do sofá. Isso cria um fluxo visual suave e torna o móvel acessível para todos no ambiente.

O estilo e o material da mesa de centro devem complementar o restante da decoração (Imagem: Divulgação | Nice Muniz)

3. Estilo e material

O estilo e o material da mesa de centro devem complementar o restante da decoração. Se você tem um interior moderno, uma mesa de centro de vidro ou metal pode ser uma boa escolha. Para interiores rústicos, uma opção de madeira pode ser mais adequada.

4. Decoração da mesa de centro

A decoração da mesa de centro deve ser minimalista e funcional. Evite encher com muitos itens. Em vez disso, escolha alguns elementos de destaque, como um vaso de flores, livros de arte ou uma bandeja decorativa.

Uma mesa de centro bem escolhida e bem decorada pode ser a peça central de qualquer sala de estar. Com essas dicas do arquiteto Daniel Santana, você pode transformar seu espaço e criar um ambiente acolhedor e convidativo.

Por Andrezza Ribeiro