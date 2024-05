7 receitas fit e ricas em proteínas para começar a semana

As proteínas são nutrientes fundamentais para o funcionamento do organismo. Responsáveis por trazer benefícios para a qualidade da pele, do cabelo e das unhas, elas são importantes aliadas de quem está de dieta, pois ajudam a fortalecer o sistema imunológico e repõem as energias. Por isso, confira 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para inserir no seu dia a dia!

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

250 g de salmão picado

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador, coloque os pedaços de salmão e bata até triturar bem. Transfira o salmão para um recipiente, adicione o alho, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture bem. Aos poucos, junte a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea.

Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato que preferir. Repita o processo com toda a massa, coloque em um recipiente e leve ao congelador por 20 minutos. Unte uma assadeira com azeite, retire os hambúrgueres do congelador e disponha sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salgadinho de semente de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de sementes de abóbora crua

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite, páprica picante e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo, transfira o alho para uma assadeira e acrescente as sementes de abóbora, o sal, a páprica picante e a pimenta-do-reino e misture bem. Regue com azeite e mexa para incorporar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega de proteína de soja

Ingredientes

170 g de proteína de soja texturizada

texturizada 1 xícara de chá de farinha de aveia

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, cheiro-verde picado e azeite a gosto

1 l de água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com a água quente e deixe hidratar por 20 minutos. Após, escorra a água e pressione a proteína para tirar o excesso de água. Coloque em um recipiente, adicione a farinha de aveia, a cebola, o alho, o sal, o cheiro-verde e o azeite e misture até obter uma consistência homogênea. Modele as almôndegas no formato de bolinhas e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha com cenoura (Imagem: Fotomova | Shutterstock)

Sopa de lentilha com cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cenoura descascada e picada

1 l de água

1 colher de chá de cominho

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cominho e misture bem. Junte a lentilha, a cenoura e a água e cozinhe por 5 minutos. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 40 minutos, mexendo de vez em quando. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Torta de frango com batata-doce

Ingredientes

Massa

3 ovos

3 xícaras de chá de aveia em flocos

2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e azeite a gosto

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 tomates picados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, a aveia em flocos, o azeite, a batata-doce e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, os tomates, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até os tomates murcharem. Por último, coloque a salsinha e misture bem. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite, disponha metade da massa e espalhe bem. Faça uma camada com o frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peito de peru com legumes assados

Ingredientes

200 g de filé de peito de peru cortado em cubos

cortado em cubos 1 cenoura cortada em palitos

1 abobrinha fatiada

1 pimentão amarelo cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de peru com sal, pimenta-do-reino e orégano. Coloque com os legumes em uma assadeira e regue com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até o peru estar bem cozido. Sirva em seguida.

Frango grelhado com quinoa

Ingredientes

200g de peito de frango

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal e orégano. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione a quinoa, cubra com a água e tempere com sal. Cozinhe até secar. Sirva a quinoa com o frango.