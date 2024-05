7 dicas de decoração para áreas externas

A parte externa da casa também merece uma atenção especial quando o assunto é decoração. Segundo a arquiteta Karoline Coutinho, a varanda fica localizada em frente à casa ou, no caso de apartamentos, ligada a um dos cômodos de entrada; o terraço, por sua vez, está na parte de cima do imóvel. A localização, a finalidade e os desejos do morador devem ser levados em consideração no momento de pensar o décor para esses espaços.

Por isso, a seguir, confira s dicas para tornar o seu lar ainda mais aconchegante!

1. Móveis que podem ser utilizados

A arquiteta Gabriela Barros explica que os móveis mais indicados para varanda e terraço são sofás, mesas laterais e de centro, poltronas e pufes. Ela também ressalta que, caso esses espaços sejam abertos, tais mobílias deverão ser de materiais resistentes, como alumínio, inox, fibra sintética ou natural. Desse modo, elas não sofrerão desgastes quando expostas à chuva ou ao sol.

2. Paleta de cores

De acordo com Karoline Coutinho, não há um padrão específico de cores que podem ser utilizadas para decorar a varanda e o terraço. “Isso vai depender muito da personalidade dos moradores ou do próprio estilo do ambiente”, complementa. Ela apenas ressalta que o uso das tonalidades deve harmonizar com os demais elementos presentes no ambiente.

Áreas externas devem ter mais de um tipo de iluminação para atender a demanda dos moradores (Imagem: jackmazur | Shutterstock)

3. Iluminação para demanda dos moradores

Para Gabriela Barros, a varanda e o terraço devem ter mais de um tipo de iluminação, para auxiliar nas demandas dos moradores. “O ideal é que haja uma luz fria (branca) para atender às funções de trabalho e uma cena com iluminação quente (amarela) para proporcionar um ambiente mais intimista e descontraído”, sugere. Ainda segundo a arquiteta, também é importante investir em pontos de luz em locais específicos, como luminárias de piso, de mesa e de parede.

4. Objetos decorativos

Os objetos decorativos para a varanda e o terraço não precisam ser os mesmos. No caso da varanda, a arquiteta Gabriela Barros recomenda fazer o uso de quadros, vasos, cestos de palhas e tapetes de fibras naturais. Já para o terraço, ela indica utilizar almofadas de tecido náutico, balanços de fibras naturais ou sintéticos e fontes de água.

5. Plantas para área externa

As plantas também são bastante indicadas para decorar ambientes externos. Contudo, Karoline Coutinho esclarece que as espécies mais indicadas são aquelas resistentes ao sol, como espada-de-são-jorge, as de pequeno porte, como cacto e suculenta, e aquelas que podem ser cultivadas em vasos e podadas, como clúsia, dracena e palmeira-bambu.

6. Áreas funcionais

Divida o espaço em áreas funcionais, como uma zona de jantar, um canto de leitura ou um espaço para churrasco. Isso ajuda a maximizar o ambiente e torna-o mais convidativo. Além disso, evita que o espaço pareça desorganizado ou caótico, tornando a decoração mais aconchegante.

7. Elementos de sombra

A área externa é muitas das vezes iluminada pelo sol, mas nem sempre o morador quer que essa luminosidade domine o ambiente. Para evitar este problema, tendas, guarda-sóis e pérgolas com trepadeiras são uma ótima alternativa, pois não só proporcionam sombra, mas também adicionam um toque estético agradável ao espaço.