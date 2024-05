7 dicas para consumir corretamente suplementos alimentares

Uma alimentação saudável é baseada no consumo de alimentos naturais, ricos em nutrientes essenciais. Assim, deve-se incluir variedade em cada refeição para garantir a ingestão adequada de vitaminas, minerais, proteínas e fibras. No entanto, nem sempre é possível alcançar esse equilíbrio apenas na quantidade diária consumida no prato. Nesse sentido, incorporar suplementos alimentares, recomendados por um médico, é tida por muitos como uma maneira eficaz de obter todos os nutrientes necessários.

Os suplementos alimentares, por sua vez, fornecem nutrientes como vitaminas, minerais, ácidos graxos e aminoácidos de forma concentrada. Além de promoverem a saúde geral, eles podem ajudar a suprir deficiências específicas, por exemplo, pessoas com dificuldade em obter quantidades adequadas de ferro ou vitamina D, para melhora do desempenho físico ou, ainda, apoiando a recuperação após exercícios intensos.

Abaixo, veja algumas dicas de como consumir corretamente os suplementos alimentares:

1. Consulte um profissional de saúde

Antes de iniciar o consumo de suplementos alimentares, deve-se consultar um médico ou nutricionista para avaliar suas necessidades específicas, verificar possíveis deficiências e determinar os tipos mais indicados para cada caso.

2. Não substitua alimentos por suplementos

O uso deve ser personalizado e aliado à alimentação saudável. Os suplementos alimentares são projetados para complementar uma dieta saudável, não a substituir. Eles não podem replicar todos os benefícios dos alimentos integrais, como vitaminas, minerais, fibras e fitonutrientes.

Escolha apenas suplementos alimentares de qualidade (Imagem: Valentina_G | Shutterstock)

3. Escolha suplementos de qualidade

Verifique se os suplementos estão liberados na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou em órgãos similares em seu país, garantindo que você escolheu um produto de qualidade.

4. Tome na dose adequada

Siga as instruções de uso e respeite a dosagem recomendada, pois superdosagens podem ser prejudiciais à saúde.

5. Observe seu corpo e faça ajustes se necessário

Monitore os resultados em seu corpo e, se necessário, faça ajustes com a ajuda do profissional da saúde. Caso não perceba melhorias ou sinta efeitos colaterais indesejados, informe seu médico ou nutricionista.

6. Esteja ciente das possíveis interações

Alguns suplementos interagem com medicamentos ou outros suplementos, o que pode afetar sua eficácia ou causar efeitos colaterais indesejados. Informe sempre o seu médico sobre todos os suplementos que está tomando.

7. Seja paciente e persista

Os benefícios dos suplementos podem levar tempo para se manifestar. Seja paciente e consistente em sua abordagem.

Ah, e o básico do que entra e o que não, que nunca é demais lembrar: sim para frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras; e não para alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas. E beba muita água!

Por Phillip Ji, CO-CEO da Orient Mix, empresa de fitoterápicos no Brasil, e Redação EdiCase