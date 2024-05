Veja como usar a madeira de demolição na decoração

O desenvolvimento sustentável é, atualmente, uma das pautas mais importantes na sociedade, que tem buscado meios para se adaptar e ajudar na preservação do meio ambiente. Na decoração, por exemplo, a reutilização de materiais, como a madeira de demolição, tem ganhado cada vez mais destaque.

“A utilização do material traz benefícios ao meio ambiente a partir da reutilização, que reduz a demanda por novos recursos naturais e minimiza o desperdício de materiais de construção”, explica a arquiteta Danyela Correa, à frente de seu escritório.

A seguir, a profissional lista ideias para você utilizar o material e revela os cuidados necessários. Confira!

Diferenciais da madeira de demolição

A madeira de demolição conta histórias de onde passou e a exibe por meio do seu acabamento mais desgastado e as mudanças de cor e texturas decorrentes do passar dos anos. “Esses traços incluem manchas, arranhões e variações na tonalidade que as fazem únicas e ainda mais belas”, avalia a profissional. Segundo ela, tudo isso dá um charme a mais. “Com o aspecto naturalmente envelhecido, as imperfeições adicionam originalidade aos ambientes”, complementa.

Cuidados ao optar pelo material

Após a decisão de investir no material, Danyela Correa conta que o próximo passo é realizar uma seleção criteriosa para garantir a qualidade e a similaridade entre as peças a serem aplicadas. A etapa seguinte compreende os processos de preparação e tratamento para a garantia da preservação e durabilidade da madeira, incluindo limpeza, secagem, tratamento contra insetos e fungos, além de aplicação de selantes e vernizes protetoras.

Madeira de demolição transforma os ambientes e traz aconchego (Projeto: escritório Danyela Correa | Imagem: Henry Lopes)

Benefícios do item para o lar

O apelo inovador e aconchegante da madeira de demolição a transforma em um item singular para áreas sociais como salas de estar e jantar, varandas e até mesmo fachadas externas. “Sua resistência permite a sua exposição às intempéries climáticas desde que receba o verniz apropriado e a manutenção regular”, diz a arquiteta.

As características da madeira de demolição também expõem o seu aspecto duradouro, e essa é uma das razões sempre consideradas pela profissional. “Essa madeira consegue suportar o contato com a umidade, nos abrindo a possibilidade de considerá-la inclusive em banheiros e lavabos”, conclui Danyela Correa.

Por Emanuele Almeida