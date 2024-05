Dia do Hambúrguer: 4 receitas saudáveis para fazer em casa

Você sabia que no dia 28 de maio celebramos o Dia do Hambúrguer? Essa data especial é perfeita para reunir amigos e família e desfrutar de um dos lanches mais amados no mundo todo. Mas quem disse que ele precisa ser sinônimo de calorias vazias e gordura em excesso? Para tornar essa comemoração ainda mais saborosa e saudável, ensinamos 4 receitas incríveis que provam que é possível preparar hambúrgueres deliciosos e nutritivos no conforto de casa. Confira!

Hambúrguer de beterraba

Ingredientes

Hambúrguer

2 beterrabas cozidas e raladas

cozidas e raladas 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e amassado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Molho de batata-doce

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Guacamole

2 abacates maduros

Suco de 1 limão

1 tomate picado

1/4 xícara de chá de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de coentro fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

2 fatias de pão de hambúrguer com gergelim

Folhas de baby rúcula a gosto

Modo de preparo

Hambúrguer

Em uma tigela grande, misture as beterrabas raladas, o grão-de-bico amassado, a cebola, o alho, a aveia, o cominho, o sal e a pimenta. Amasse bem até obter uma mistura homogênea. Molde os hambúrgueres de tamanho uniforme e reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva em fogo médio. Grelhe os hambúrgueres por aproximadamente 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e crocantes por fora. Reserve

Molho de batata-doce

Em uma forma forrada com pape-manteiga, misture os cubos de batata-doce com azeite de oliva, páprica, sal e pimenta. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até que estejam macios e levemente dourados. Após, transfira a batata-doce assada para um processador de alimentos e processe até obter um molho cremoso. Ajuste o tempero se necessário. Reserve.

Guacamole

Em uma tigela média, amasse as polpas dos abacates com um garfo até obter uma consistência cremosa. Em seguida, adicione o suco de limão, o tomate, a cebola-roxa, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve

Montagem

Corte os pães de hambúrguer ao meio e toste levemente em uma frigideira antiaderente. Espalhe uma camada generosa de guacamole na metade inferior do pão e coloque o hambúrguer de beterraba sobre o guacamole. Depois, adicione uma camada de molho de batata-doce sobre o hambúrguer. Finalize com folhas de baby rúcula e a outra metade do pão. Sirva em seguida.

Hambúrguer de salmão e aveia

Ingredientes

400 g de filé de salmão sem pele

sem pele 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/4 xícara de chá de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Pique o salmão em pedaços pequenos em uma tábua de cortar ou pulse rapidamente no processador de alimentos. Em uma tigela, misture o salmão picado, a aveia, a cebola-roxa, a salsinha, o suco de limão, o sal e a pimenta até obter uma massa homogênea. Molde os hambúrgueres no tamanho desejado e reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouco de azeite de oliva em fogo médio e frite os hambúrgueres por aproximadamente 4 minutos de cada lado. Retire do fogo e monte o seu hambúrguer como preferir.

Hambúrguer de lentilha com molho curry (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)

Hambúrguer de lentilha com molho curry

Ingredientes

Hambúrguer

1 xícara de chá de lentilhas cozidas

cozidas 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de chá de curry em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Molho

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de sopa de curry em pó

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Montagem

2 fatias de pão de hambúrguer com sementes

Folhas de baby rúcula, lâminas de pepino e fatias de tomate a gosto

Modo de preparo

Hambúrguer

Em uma tigela , misture as lentilhas cozidas, a cebola picada, o alho, a cenoura ralada, a aveia, a farinha de grão-de-bico, o curry em pó, o sal e a pimenta. Amasse a mistura com um garfo obter uma massa homogênea. Molde os hambúrgueres e reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva em fogo médio. Grelhe os hambúrgueres por aproximadamente 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e crocantes por fora. Reserve.

Molho

Em uma tigela, misture o iogurte natural, o curry em pó, o suco de limão e o sal até obter um molho homogêneo. Reserve.

Montagem

Corte os pães de hambúrguer ao meio e toste levemente em uma frigideira antiaderente. Espalhe uma camada generosa de molho de curry na metade inferior do pão. Coloque o hambúrguer de lentilhas sobre o molho. Adicione as folhas de baby rúcula e as fatias de tomate e de pepino. Finalize com a outra metade do pão e sirva imediatamente.

Hambúrguer de atum com abacate

Ingredientes

340 g de atum em óleo escorrido

1 abacate amassado

1/4 xícara de chá de cebola-roxa picada

1/4 xícara de chá de coentro fresco picado

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo de coco para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o atum escorrido, o abacate amassado, a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até obter uma mistura uniforme e firme. Divida a massa em 4 porções e molde em forma de hambúrguer.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione um pouco de óleo de coco. Frite os hambúrgueres por aproximadamente 4 minutos de cada lado, até que estejam dourados e bem cozidos. Sirva com o acompanhamento que desejar.