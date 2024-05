A cada dia, surgem novas tendências de maquiagem nas redes sociais. A última, impulsionada pela cantora Ariana Grande no TikTok, chama heart blush. Como o próprio nome diz, o design da make remete a um coração ao redor das bochechas, criado por meio de um efeito degradê. Na publicação, a artista usou dois tons de blush em pó, um mais claro ao centro das bochechas e outro mais escuro em direção às têmporas.

Para sair do óbvio, o maquiador profissional e influenciador Emerson Damas lista um passo a passo com alguns truques para quem quiser embarcar na trend. Confira!

1. Prepare a pele

Comece aplicando uma base líquida ou em pó, de sua preferência, para uniformizar a pele. Em seguida, aplique um primer para garantir que a maquiagem dure mais tempo e tenha uma base suave para aderir.

2. Escolha os tons corretos

Para criar o efeito do heart blush, você precisará de dois tons de blush em pó: um tom mais claro e frio e um tom mais escuro e quente. Escolha tons que complementam o seu tom de pele e que criam um contraste sutil entre si.

3. Aplicação do blush claro

Em vez de usar um blush claro opaco, experimente um com acabamento cintilante ou com brilho para um toque extra de luminosidade e frescor. Aplique o blush claro não apenas no centro das bochechas, mas também um pouco acima das sobrancelhas para criar um efeito de ‘blush de sol’, dando um toque de cor ao centro do rosto.

A escolha do blush mais escuro ajuda a criar o contraste na maquiagem (Imagem: smmartynenko | Shutterstock)

4. Aplicação do blush escuro

Use um blush escuro com um acabamento matte para criar um contraste interessante com o blush claro reluzente. Em vez de seguir diretamente o osso zigomático, experimente criar uma linha mais suave e arredondada, começando das têmporas e indo em direção às maçãs do rosto. Isso pode ajudar a suavizar a aparência e criar um efeito mais fluido.

5. Criando o coração

Ao criar o formato de coração, não se prenda apenas à forma clássica. Experimente formas mais estilizadas ou abstratas, como um coração mais alongado ou estilizado. Para um toque extra de originalidade, adicione detalhes, como pontinhos de glitter ou pequenas estrelas, no centro do coração.

6. Esfume e misture

Não tenha medo de esfumar um pouco além do coração para criar uma transição suave entre o blush e o resto do rosto. Isso ajudará a integrar a maquiagem de forma mais natural. Se desejar um acabamento mais dramático, experimente esfumar o blush escuro em direção às têmporas para criar uma aparência mais editorial.

7. Finalização

Termine a maquiagem aplicando um pouco de iluminador nas áreas altas do rosto, como as maçãs, o arco do cupido e o osso das sobrancelhas, para dar um brilho saudável à pele. Complete com máscara de cílios, batom e qualquer outro produto que você desejar.

Por Lucas Siciliano