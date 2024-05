5 dicas para se preparar para os vestibulares do meio do ano

A preparação para os vestibulares que ocorrem no meio do ano já começou. Neste período, estudantes que não conseguiram ingressar em uma universidade no início de 2024 tentam uma nova chance para não terem que esperar até 2025. Mas essa não é a única vantagem dos vestibulares de inverno.

Segundo Andreia Piloto, diretora pedagógica da Escola Vereda (instituição de ensino fundamental e médio) outro bom motivo para prestar vestibular nessa época é a concorrência, que tende a ser menor. “Muitos candidatos já conseguiram sua vaga na primeira fase ou desistiram da ideia de ingressar na universidade naquele ano”, explica.

A especialista esclarece, contudo, que isso pode variar de acordo com a instituição, curso e modalidade de ingresso. “É importante pesquisar as estatísticas de anos anteriores para ter uma ideia mais precisa da concorrência”, ressalta.

Diferenças entre as provas do meio e do início do ano

A percepção de dificuldade muda de acordo com o nível de preparo do vestibulando e familiaridade com o conteúdo cobrado, mas, no geral, não há diferença significativa entre as provas do meio e do início do ano nesse quesito.

“As universidades e instituições mantém um padrão de qualidade em seus vestibulares, independentemente do período. No entanto, algumas instituições podem apresentar provas com características ligeiramente distintas. É importante verificar o histórico de provas e o estilo da banca organizadora para se habituar com o formato e com o grau de exigência”.

Para auxiliar no processo de preparação para as provas do meio do ano, Andreia Piloto lista 5 dicas para os vestibulares. Confira!

1. Crie um cronograma de estudos de acordo com a prova

Cada instituição possui suas próprias regras, procedimentos e formato de prova, por isso, é crucial verificar o edital com atenção para se inteirar de todas as informações importantes sobre o vestibular, pois é nele que se concentram detalhes como datas de inscrição, conteúdo cobrado, critérios de avaliação e a documentação necessária. A partir disso, crie um cronograma de estudos e defina metas realistas para cada dia ou semana e distribua o tempo de forma equilibrada entre as disciplinas.

2. Pratique com provas anteriores

Resolva provas anteriores da mesma instituição ou de instituições com estilo similar de prova. Isso te ajudará a se familiarizar com o formato da prova, com o nível de dificuldade e com o tempo disponível para cada questão na hora de realizar o teste.

Revisar os conteúdos difíceis é importante para se sair bem nas provas (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock)

3. Revise os conteúdos mais desafiadores

Dê atenção aos conteúdos que mais caem na prova e que você classifica como mais desafiadores, considerando as matérias que tem mais dificuldade. Uma boa dica é também utilizar materiais de revisão como livros, videoaulas, resumos e exercícios para ajudar neste momento.

4. Estabeleça metas

Configurar um sistema de metas e objetivos diários ou semanais é uma ótima maneira de se manter motivado durante a reta final dos estudos, pois metas bem definidas ajudam a ter um direcionamento claro e a acompanhar seu progresso. Comece definindo objetivos maiores e divida-os em metas menores e mais alcançáveis. Lembre-se de ser flexível e ajustar seus objetivos conforme a necessidade. Se tiver dúvidas sobre algum conteúdo, não hesite em buscar ajuda de professores, colegas ou plataformas online de resolução de dúvidas.

5. Cuide da sua saúde física e mental

Mantenha uma alimentação saudável e faça uma refeição leve e nutritiva no dia da prova para ter energia e disposição, pratique exercícios físicos regularmente e tenha boas noites de sono. Também é importante reservar um tempo para relaxar, praticando técnicas de respiração como meditação e yoga. Sempre acredite no seu potencial, visualize-se indo bem na prova e mantenha pensamentos positivos.

Por Nicolle Martins