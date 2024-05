No mundo animal, é grande a variedade de gatos que se destaca por sua beleza ou singularidade física, mas também por características que podem enganar à primeira vista. Algumas raças, com suas aparências imponentes ou expressões sérias, podem dar a impressão de serem bravas. No entanto, por trás dessas fachadas, muitos são incrivelmente dóceis e amigáveis.

Por isso, abaixo, confira 6 raças de gato que só aparentam ser bravas!

1. Maine Coon

Apesar de sua imponência, o maine coon é amigável (Imagem: Nils Jacobi | ShutterStock)

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gato do mundo. Ele tem pelagem densa e longa. Apesar da aparência imponente, é um felino extremamente dócil e amigável, muitas vezes comparado a cães devido à sua lealdade e disposição para interagir com seus tutores e outros animais.

2. Sphynx

O sphynx pode parecer intimidador, mas é afetuoso (Imagem: Dmitruj | Shutterstock)

O sphynx é um gato originário do Canadá. Ele possui a pele enrugada, rosada e quase sem pelos. Devido a sua aparência peculiar, pode parecer intimidador à primeira vista. No entanto, é uma raça afetuosa e extrovertida, que adora interagir com seus tutores e outros animais.

3. Bombaim

Mesmo com aparência misteriosa, o gato da raça bombaim é amoroso (Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o bombaim, com sua pelagem preta brilhante e olhos dourados, pode parecer misterioso e distante. Todavia, na realidade, esse bichano é extremamente amoroso e dedicado, adorando a companhia de sua família humana.

4. Siberiano

O siberiano é dócil e leal, mesmo tendo feição pouco amigável (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock)

Originário da Rússia, o siberiano é conhecido por sua pelagem espessa e resistente ao frio, com padrões variados e olhos expressivos. Apesar de sua aparência robusta, é um gato dócil, amigável e leal, que se dá bem com crianças e outros animais de estimação.

5. Cornish rex

O cornish rex tem feição brava, mas é uma raça carinhosa (Imagem: DonPomidor | Shutterstock)

Originário do Reino Unido, o cornish rex possui uma pelagem encaracolada e um corpo magro e atlético. Apesar de sua aparência única e feição brava, é um gato carinhoso, brincalhão e afetuoso, que adora estar perto de seus tutores e receber atenção.

6. Himalaio

O gato himalaio é dócil e sociável (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos e resultado do cruzamento entre persas e siameses, o himalaio possui uma pelagem longa e sedosa e olhos azuis intensos. Apesar de sua aparência brava, é um gato tranquilo, afetuoso e amoroso, que adora passar tempo ao lado de seus tutores.