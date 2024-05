6 sopas e caldos termogênicos para os dias frios

As sopas e caldos termogênicos têm a capacidade de aquecer o corpo de dentro para fora. Isso porque eles são geralmente preparados com ingredientes como pimentas, especiarias e ervas que estimulam a termogênese, aumentando a temperatura corporal e proporcionando sensação de calor.

Além disso, os ingredientes termogênicos, como pimentas e gengibre, podem acelerar o metabolismo. Isso significa que o corpo queima calorias com mais eficiência, o que pode ser benéfico para quem está buscando emagrecer ou manter um peso saudável.

A seguir, confira como preparar receitas de sopas e caldos termogênicos!

Caldo verde saudável

Ingredientes

3 batatas descascada e raladas

1/2 maço de manjericão picado

1/2 maço de hortelã picado

1/2 maço de salsinha picado

1/2 maço de cebolinha picado

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 l de caldo de galinha caseiro

Sal, gengibre em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas e refogue, mexendo de vez em quando, por 5 minutos. Junte o caldo de galinha, o manjericão, a hortelã, a salsinha, a cebolinha, o sal, o gengibre e a pimenta-do-reino e misture. Reduza o fogo e cozinhe até as batatas ficarem macias. Desligue o fogo, espere amornar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Para finalizar, coloque o creme de volta na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa de abóbora com couve

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

500 g de abóbora descascada e picada

1 l de água

Pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

em pó 2 folhas de couve picadas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e as folhas de couve e refogue por 3 minutos. Junte a água e cozinhe por 30 minutos. Depois, tempere a sopa com pimenta-do-reino, noz-moscada e gengibre e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Sopa de alho

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo de soja

1 xícara de chá de alho descascado e amassado

1 1/2 l de leite desnatado

3 gemas de ovo

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

Sal e pimenta-do-reino branca moída, salsinha e tomilho picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de soja e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente metade do leite e misture. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque as gemas, a farinha de trigo e o restante do leite e mexa para incorporar. Após, despeje a mistura sobre a panela com o alho, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Junte a salsinha e o tomilho e cozinhe por mais 4 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Caldo de abóbora com frango (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Caldo de abóbora com frango

Ingredientes

500 g de abóbora paulista descascada e picada

500 g de abóbora japonesa descascada e picada

1 peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 3 colheres de sopa de cebolinha picada

3 colheres de sopa de manjericão

1/2 alho-poró picado

1/2 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

Azeite, salsinha picada, cúrcuma, páprica picante, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as abóboras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o alho-poró, a cebolinha, o manjericão, as abóboras e a água do cozimento e bata até obter um creme homogêneo. Junte essa mistura à panela com o frango, mexa e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 15 minutos. Tempere com sal, cúrcuma e pimenta-do-reino. Salpique com salsinha e páprica picante e sirva em seguida.

Sopa verde

Ingredientes

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 alho descascado e picado

800 ml de água

5 folhas de escarola rasgadas

3 folhas de couve rasgadas

rasgadas 2 folhas de acelga rasgadas

Sal, noz-moscada ralada, orégano e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela antiaderente, coloque a cebola e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar com metade da água. Acrescente o restante da água, adicione o sal, a noz-moscada, o orégano e a páprica e ferva por 5 minutos. Junte a escarola, a couve e a acelga e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Caldo de mandioquinha

Ingredientes

1 kg de mandioquinha descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

2 l de caldo de legumes caseiro

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e picado

2 xícaras de chá de alho-poró picado

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o alho, o alho-poró e as folhas de louro e refogue por 3 minutos. Adicione a mandioquinha batida e o peito de frango desfiado e mexa. Acrescente mais água se quiser o caldo um pouco mais líquido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 10 minutos e desligue o fogo. Sirva acompanhado com a cebolinha.