Os cachorros são animais inteligentes, capazes de compreender e responder a uma variedade de comandos, o que demonstra sua capacidade de aprendizagem e adaptação. Isso permite que sejam treinados para obedecer a comandos básicos, como “senta”, “deita” e “fica” e “vem”, fundamentais para uma convivência harmoniosa com os humanos.

O adestramento é um processo educacional que visa melhorar a comunicação entre o cão e o tutor. Segundo Manara Martins, adestradora e fundadora da Alternativa Pet Adestramento, são utilizadas técnicas que ensinam o animal a “associar comandos, gestos e marcadores pelos comportamentos que desejamos modelar e executar”.

Se você tem vontade de ensinar alguns comandos básicos para o seu animal, saiba que é possível. De acordo com Manara Martins, no início é importante “o cão estar interessado na recompensa e focado no que o tutor tem a oferecer”. Por isso, ela explica que é fundamental conhecer o animal e entender o que funciona para ele como recompensa, pois é algo que o deixará motivado.

Para alguns cães, segundo a adestradora, utilizar reforços ou recompensas positivas, como petiscos ou porção da ração, funciona muito bem no início para obter comportamentos desejados. No caso de cães mais agitados que gostam de brincar, é indicado “recompensar com um brinquedo, jogar a bolinha ou sacudir a corda do cabo de guerra”.

Nesse contexto, a seguir, confira 6 comandos básicos para ensinar ao seu cachorro!

1. Senta

O comando “senta” é importante para estabelecer a obediência básica. Um cachorro que sabe “sentar” está mais preparado para seguir outros comandos e se comportar de maneira mais controlada.

Para ensinar ao animal esse comando, segure um petisco próximo ao nariz do cão e mova-o lentamente para cima, fazendo com que ele levante a cabeça e, naturalmente, sente-se. Assim que ele se sentar, diga “senta” e ofereça o petisco como recompensa.

2. Deita

O comando “deita” serve para acalmar um cachorro quando ele está muito agitado e para situações em que você precisa que ele permaneça em um lugar por um período. Para ensinar, primeiro, peça para o cachorro sentar e, depois, segure um petisco próximo ao chão e mova-o para frente, fazendo com que ele siga o petisco até se deitar. Diga “deita” enquanto ele se deita e recompense-o imediatamente.

O comando “fica” é interessante para ensinar ao cachorro permanecer no lugar (Imagem: Elena Sherengovskaya | Shutterstock)

3. Fica

O comando “fica” é importante para a segurança do cachorro, impedindo que ele corra em situações perigosas e ajudando a controlar seu comportamento em ambientes públicos.

Para isso, com o cachorro sentado ou deitado, diga “fica” e dê um passo para trás. Se ele permanecer no lugar, recompense com um carinho ou petisco, por exemplo. Aumente gradualmente a distância e a duração antes de recompensá-lo novamente.

4. Vem

O comando “vem” é interessante para garantir que seu cachorro venha até você quando chamado, especialmente em situações ao ar livre ou quando há distrações. Para isso, em ambiente calmo, diga “vem” com uma voz animada, enquanto dá para trás alguns passos. Recompense o cachorro quando ele vier até você.

5. Solta

O comando “solta” é simples, mas importante para evitar que o cachorro engula algo perigoso ou destrua um item que não deve. Para ensinar, quando o cão estiver segurando um brinquedo ou objeto, segure um petisco próximo ao nariz dele e diga “solta”. Assim que ele liberar o objeto, ofereça o petisco e elogie.

6. Junto

O comando “junto” é especialmente interessante para passeios ao ar livre. Isso porque ele ajuda a evitar que o cachorro puxe a guia ou saia correndo, se comportando de maneira indisciplinada.

Para isso, com o cachorro na guia, comece a caminhar e mantenha uma recompensa ao seu lado. Diga “junto” e recompense o pet sempre que ele estiver próximo a você. Pratique isso em diferentes ambientes para reforçar o comportamento.