2 drinks deliciosos para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é a data mais romântica do calendário brasileiro. E, para comemorar o amor e a paixão, o TETTO Rooftop Lounge, casa do Grupo PHD Eventos e localizada no topo do WZ Hotel Jardins, na Av. Rebouças, apresenta dois drinks: o Valentine e o Crazy in Love, disponíveis no cardápio da casa na ocasião.

Assinados pelo mixologista Marco Oliveira, do TETTO Rooftop Lounge, para celebrar o Dia dos Namorados, os coquetéis começaram como uma homenagem ao amor e à paixão. Com notas doces que evocam o sentimento de amor, esses drinks se tornaram parte essencial da experiência oferecida pelo rooftop. Para quem quiser tentar fazer em casa, abaixo seguem as receitas!

Valentine

Ingredientes

50 ml de gin com infusão de morango

15 ml de geleia de frutas vermelhas artesanal

20 ml de calda de maracujá com gengibre

10 ml de licor de flor de sabugueiro

Suco de 1/2 e limão-siciliano

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque o gin, a geleia, a calda de maracujá com gengibre, o licor, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drink em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano ou uma casca de maracujá.

Crazy in Love (Imagem: Divulgação TETTO Rooftop Lounge)

Crazy in Love

Ingredientes

50 ml de licor 43

30 ml de vodka infusionada com baunilha

30 ml purê de pêssegos em calda

Suco de 1/2 limão-siciliano

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, adicione o licor, a vodka, o purê de pêssegos, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drink em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano. Sirva e aproveite!

Por Mariana Paker