12 mitos e verdades sobre alimentação e dieta

Alimentação, principalmente voltada para eliminar peso, é algo que costuma causar diversas dúvidas. Além disso, ao longo do tempo, diversos mitos foram repassados como verdade. Por isso, a nutricionista Marina César Silva esclarece algumas dúvidas e dá dicas para você melhorar a forma como você se alimenta.

1. A banana deve ser evitada na dieta?

Mito. A banana é uma boa opção para quem precisa emagrecer, porque dá saciedade. Além disso, ela pode auxiliar na manutenção das defesas imunológicas por ser rica em vitaminas C e B, em minerais e em zinco, cobre, manganês, selênio etc.

2. Comer só alimentos light ajuda a emagrecer mais rápido?

Mito. Os alimentos light têm no mínimo 25% menos calorias do que os produtos tradicionais. Porém, se você os consumir em grande quantidade, também vai engordar.

3. Pães integrais com grãos engordam menos?

Verdade. O pão é sempre um dos primeiros itens a serem cortados no início de uma dieta para quem quer perder peso. Mas este alimento já faz parte da rotina dos brasileiros e, por isso, não é uma tarefa fácil deixar de consumi-lo. As fibras presentes no pão integral com grãos vão ajudar na saúde intestinal, o que é fundamental para a perda de peso.

4. O miolo do pão francês é realmente o que engorda?

Mito. A quantidade de calorias presentes no pão francês é quase a mesma de 2 fatias de pão de forma integral. A diferença está no teor de fibras, presente em maior quantidade no pão integral, e de sódio, maior no pão francês. Mesmo assim, comer pão francês, preferencialmente sem miolo, não acaba com suas chances de perder peso. Alterne os tipos de pães e troque por cereais (aveia, quinoa, trigo integral).

Prefira o suco natural, pois bebidas industrializadas contêm mais açúcar (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Sucos de caixinha podem ser incluídos na dieta?

Mito. As bebidas industrializadas tendem a conter altos teores de açúcar. É o caso dos néctares, que, segundo a legislação, devem respeitar um limite de adição de sacarose. Apesar de práticos, porque são vendidos em embalagens de 1 litro, os néctares são diluições açucaradas de sucos concentrados. Podem chegar a ter cerca de 20 gramas de açúcar por porção de 200 ml, o equivalente a duas colheres de sopa cheias. Portanto, suco de caixinha engorda! Além disso, os processos de fabricação dos sucos de caixinhas eliminam nutrientes. As fibras, por exemplo, raramente são encontradas neles.

6. A fome é um sinal de que você precisa de comida?

Verdade. O significado de fome no dicionário é “sensação causada pela necessidade de comer”. A alimentação é uma necessidade fisiológica do organismo, e é por meio dela que conseguimos nos manter vivos. É evidente que nos alimentamos também por prazer, procurando bem-estar físico, mental e psicológico.

7. Manter o peso é mais difícil do que perdê-lo?

Verdade. Perder peso não é tarefa fácil, mas o que é realmente complicado é conseguir mantê-lo.

8. O que engorda é o carboidrato?

Mito. Carboidrato não engorda, mas o acompanhamento. Por exemplo: macarrão não engorda, o problema é o tipo de molho. Arroz não engorda. Pão não engorda, mas normalmente não se come pão puro. Devemos tomar cuidado com o acompanhamento do carboidrato e a quantidade ingerida.

9. É permitido comer chocolate todos os dias em uma dieta?

Verdade. O chocolate é considerado saudável e nutritivo, mas deve ser consumido com moderação. A recomendação de consumo médio é de 30 g por dia, cerca de 160 calorias. Os tipos também influenciam no valor nutricional do doce.

10. Ficar em jejum emagrece?

Mito. Isso depende do organismo. Ficar um longo período sem se alimentar pode resultar em vários sintomas desagradáveis, como raciocínio confuso, perda de memória, dores de cabeça, tontura e, até mesmo, desmaios. São sintomas relacionados ao processo de hipoglicemia, isto é, redução da glicose na corrente sanguínea.

11. As gorduras devem ser eliminadas do cardápio?

Mito. Algumas gorduras são essenciais para o corpo, como as gorduras insaturadas encontradas em azeite de oliva, abacate e nozes. As gorduras trans e saturadas em excesso, porém, devem ser evitadas.

12. Comer a noite engorda?

Mito. O que importa é a quantidade e a qualidade das calorias consumidas ao longo do dia, não necessariamente a hora em que se come. Comer uma refeição equilibrada à noite não causa ganho de peso se você estiver dentro de suas necessidades calóricas diárias.