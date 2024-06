5 receitas de festa junina fáceis de preparar

A festa junina é uma celebração tradicional brasileira que traz consigo uma atmosfera de alegria, cores vibrantes e, claro, uma variedade deliciosa de comidas típicas. No entanto, se você deseja comemorar o período na sua casa, mas não sabe por onde começar a preparar as guloseimas, não precisa se preocupar, pois o que não falta são opções para você se aventurar na cozinha. Confira!

Pé-de-moleque

Ingredientes

1/2 kg de amendoim torrado e sem casca

1/2 kg de açúcar

395 g de leite condensado

3 colheres de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o amendoim, o açúcar e a manteiga e leve ao fogo médio sem parar de mexer. Assim que começar a formar uma calda, adicione o leite condensado e misture até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o doce para um tabuleiro untado com manteiga e espere esfriar. Corte em pedaços e sirva em seguida.

Curau cremoso

Ingredientes

3 xícaras de chá de grãos de milho-verde

2 xícaras de chá de leite

3/4 de xícara de chá de açúcar

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho e o leite e bata até ficar homogêneo. Após, coe e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e leve ao fogo médio até obter um creme grosso, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Canjica com leite condensado (Imagem: jantima | Shutterstock)

Canjica com leite condensado

Ingredientes

1 xícara de chá de canjica branca

3 xícaras de chá de água

2 1/2 xícaras de chá de leite

395 g de leite condensado

1 canela em pau

Canela em pó a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, transfira a canjica para uma panela de pressão e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela e acrescente a canela, o leite e o leite condensado e misture. Leve ao fogo baixo e cozinhe até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, polvilhe com a canela em pó e sirva em seguida.

Pinhão

Ingredientes

1 kg de pinhão

1 colher de sopa de sal

1 1/2 l de água para cozinhar

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em água corrente, lave os pinhões para remover toda a sujeira. Com uma faca, corte as pontinhas de cada pinhão. Em um recipiente, cubra os pinhões com água e deixe de molho por 4 horas. Depois, descarte a água e lave em água corrente. Coloque os pinhões na panela de pressão, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Sirva em seguida.

Caldo de feijão

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de feijão cozido

cozido 2 xícaras de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída, salsão picado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o salsão e o feijão e misture. Após, desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e disponha novamente em uma panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.