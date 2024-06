8 dicas de decoração para montar uma mesa de São João

Com a chegada das festividades juninas, a tradição de decorar a casa para o São João ganha ainda mais importância. Para ajudar a criar uma mesa deslumbrante e festiva, o diretor de arte e digital influencer, Ale Monteiro, especialista em decoração, compartilha dicas essenciais para transformar qualquer ambiente em uma verdadeira festa junina. Confira!

1. Escolha a toalha de mesa certa

A base de qualquer mesa bem decorada é uma toalha de mesa que remeta ao tema. Para o São João, opte por tecidos coloridos e estampados, como xadrez ou chita. Essas estampas tradicionais trazem um charme rústico e alegre, evocando a atmosfera festiva da roça.

2. Use adornos típicos

Para dar vida à mesa, adicione elementos decorativos típicos, como miniespantalho, chapéus de palha, bandeirinhas e flores do campo. Esses detalhes são fundamentais para criar o clima junino e podem ser facilmente distribuídos pela mesa, complementando a decoração de forma harmoniosa.

3. Aposte em cores vibrantes

A decoração de São João é conhecida por suas cores vibrantes e alegres. Invista em tons de vermelho, amarelo, azul e verde. Utilizar essas cores em guardanapos, jogos americanos, pratos e copos ajudará a criar uma mesa convidativa e cheia de vida.

4. Inclua elementos naturais

Para um toque autêntico, incorpore elementos naturais na decoração. Use cestas de vime para servir pães e frutas, folhas de bananeira como sousplats, e palha para envolver talheres. Esses elementos trazem rusticidade e autenticidade à mesa, conectando os convidados com a tradição junina.

5. Capriche nos detalhes

Detalhes fazem toda a diferença. Personalize a mesa com etiquetas feitas à mão para identificar os pratos, use fitas de cetim para amarrar os guardanapos e coloque velas em potes de vidro decorados com juta. Esses toques personalizados mostram cuidado, encantando os convidados.

Os pratos típicos da festa podem ajudar a decorar a mesa (Imagem: jrslompo | Shutterstock)

6. Prepare doces típicos

Além da decoração, os doces típicos de São João são essenciais para compor a mesa. Canjica, pé-de-moleque, paçoca e bolo de fubá, apresentados em travessas rústicas, não só deliciam os convidados como também enfeitam a mesa, tornando-a ainda mais atrativa.

7. Bebidas servidas com charme

Decore as garrafas de bebidas com fitas coloridas e use canudos de papel decorados. Para as crianças, sucos servidos em potes de vidro com tampa e canudos coloridos adicionam um toque divertido. Para os adultos, quentão e vinho quente podem ser servidos em canecas de cerâmica.

8. Centro de mesa temático

O centro de mesa deve ser o destaque. Crie um arranjo com espigas de milho, flores do campo e pequenas bandeirinhas. Outra opção é usar um minibalão de São João como peça central, trazendo uma lembrança das festas de antigamente.

“Montar uma mesa de São João é uma forma deliciosa de celebrar nossas tradições e criar um ambiente acolhedor para amigos e familiares”, afirma Ale Monteiro. “Com essas dicas, qualquer um pode transformar sua mesa em um verdadeiro arraial”, finaliza.

Por Sarah Monteiro